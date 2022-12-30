專訪TONE Music：籌組原創頒獎禮，用投票方式發問：香港音樂通往何處？

文：艾雲

攝：Ryan Lai、Nasha Chan、艾雲

10月13日，灣仔演藝學院劇院內，一場不謂盛大，但熱鬧的頒獎禮拉開序幕，開場表演是演奏實驗音樂的樂隊Invisible Architecture，韻律如潮水漫開，台下只有數百名觀眾，都是活躍於獨立音樂圈的創作者、從業員。

那一夜，上台頒獎、領獎的音樂人不約而同地說，這樣的音樂頒獎禮很難得。十年前創作第一首結他音樂的Jason Kui說：「點估到十年後可以攞一個純音樂獎，仲要喺香港？」岑寧兒也形容這是在過去從沒想像的：「我相信我哋已經experience緊『未來』。」

他們口中的《未來音樂選 TONE Music Awards 2022》，標榜是「首屆屬於新生代的頒獎典禮」，由創作主導、以音樂類型劃分，有別於過去主流頒獎禮側重流行曲，以男、女和組合為單位鬥銷量、比人氣的做法。主辦方TONE Music是成立不足三年的本地音樂平台，核心成員有八人，包括音樂人Jan Curious、重型樂隊Maniac主音Jason、前音樂場地TTN主理人阿和等。

當晚負責最後上台發言的Jan Curious，說過一句振𡚒人心的話：「香港音樂，係應該由返香港人去決定！」籌備、醞釀整整一年，即使被形容為「燒銀紙」的行動，團隊接受訪問時都說，頒獎禮的目的只是要提出問題：甚麼是香港音樂？或更根本，如何定義？

圖片由作者提供 《未來音樂選 TONE Music Awards 2022》2022年9月15日在上環Soho House舉行記者會

誕生

TONE成立之初，核心團隊有五人，包括前TTN主理人阿和、音樂平台OC2S創辦人阿正、觸Studio創辦人阿華、樂隊Maniac主音Jason和唱片製作公司Daymaker Creatives負責人Alex。2020年時，捱過社運又到疫情，實體音樂表演不斷被改期、取消，令本已勉力維生的音樂產業一片愁雲慘霧，在那樣的慘淡中，這班搞手機緣下聚在一起，決定繼續搞show，實體不成就轉投網上，嘗試用收費網上表演形式，搞了兩場online show。

本來只是定期開下會，隊啤吹水，既隨意又認真地傾「搞啲咩好」，但online show效果出奇地令人鼓舞，收看人數持續增加。有日開會，Jason突然問，「我哋可唔可以搞個award？」

圖片由作者提供 TONE成立之初核心團隊有五人，初時只是想幫同行疫情下「有工開」，搞了兩場online show