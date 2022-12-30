數據圖表：香港本地流行音樂表演有幾多？

我們想讓你知道的是
2022年香港大型音樂show其實有幾多？在繁多的香港流行音樂演出之中，今年你又有沒有聽過哪一場？
身為香港人，你有沒有覺得2022年香港本地音樂表演百花齊放？
因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）第五波疫情在2022年年頭升溫，香港政府實施了嚴厲的人群管制措施，當中包括康文署表演場地與轄下設施的入座或使用人數最多只能達上限50%，令香港的各種表演於上半年可謂「一潭死水」。然而，港府於5月宣布放寬社交距離限制措施，令上述表演場地入座率於5月19日起上限變於85%，令一眾文娛表演得以「復蘇」。
下圖為社交距離措施放寬前後，香港流行音樂表演場數的變化。
由圖中可見，直至年末，各大場館的香港流行音樂表演場數都持續上升，於12月達至高峰。
社交距離措施放寬後，對音樂界表演的影響十分正面。根據統計資料，放寬後的6月起，香港每星期都有大型本地音樂表演，甚至在12月26日當天在不同場館有多達4場演出。
那麼，繁多的演出之中，今年你又有沒有聽過哪一場？還是覺得久缺了甚麼——是覺得太過「虛火」，還是太過主流？怎樣令香港音樂變好，其實是一個大難題，但或者我們可以看多一點創作人的想法，一起思考，一起於新一年進步：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。