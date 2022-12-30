數據圖表：香港本地流行音樂表演有幾多？

身為香港人，你有沒有覺得2022年香港本地音樂表演百花齊放？

因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）第五波疫情在2022年年頭升溫，香港政府實施了嚴厲的人群管制措施，當中包括康文署表演場地與轄下設施的入座或使用人數最多只能達上限50%，令香港的各種表演於上半年可謂「一潭死水」。然而，港府於5月宣布放寬社交距離限制措施，令上述表演場地入座率於5月19日起上限變於85%，令一眾文娛表演得以「復蘇」。

下圖為社交距離措施放寬前後，香港流行音樂表演場數的變化。

圖片來源：關鍵評論網

由圖中可見，直至年末，各大場館的香港流行音樂表演場數都持續上升，於12月達至高峰。

社交距離措施放寬後，對音樂界表演的影響十分正面。根據統計資料，放寬後的6月起，香港每星期都有大型本地音樂表演，甚至在12月26日當天在不同場館有多達4場演出。

圖片來源：關鍵評論網

那麼，繁多的演出之中，今年你又有沒有聽過哪一場？還是覺得久缺了甚麼——是覺得太過「虛火」，還是太過主流？怎樣令香港音樂變好，其實是一個大難題，但或者我們可以看多一點創作人的想法，一起思考，一起於新一年進步：

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