《理大圍城》致風高浪急？ 崔允信：我不特別恐懼，因為我真的在做電影

發行《理大圍城》，有人讚崔允信「勇敢」；面對《國安法》及電檢修例，他自認也被人笑過「窩囊」，跟足程序向電檢申請。崔允信處變不驚：「唔好散播太大的恐懼。你說我天真又好，我真的沒做過任何事，我真的在做電影，你明唔明？」

文：莫坤菱

六月對電影業來說，是翻雲覆雨的一個月。

先是《電影檢查條例》（第392章）檢查員指引的修訂，說明他們應顧及其防範和制止危害國家安全行為。指引有一段，特別提及紀錄片，因為本地觀眾可能有較「強烈的感受」，檢查員要留意影片是否有偏頗、未經核實、 虛假或誤導的敍述或評論。

有人說，這段指引，宛如為紀錄片《理大圍城》度身訂造。

回帶到四個月前，紀錄片《理大圍城》 獲香港電影評論學會評為最佳電影，原定於高先電影院上映，門票迅速售罄。上映前夕，影片遭到左報評擊，最後所有放映取消。

風高浪急，沒完沒了。

六月的最後幾天，《理大圍城》的發行商影意志，被香港藝術發展局終止為期三年的年度資助。藝發局主席王英偉接受《有線》訪問時直指[注]，「希望不要讓別人覺得創作有美化暴動、分裂或顛覆國家政權的用意。」

影意志又再一次，被拉進風波之中，從邊陲，直達風眼。

邀請了影意志藝術總監崔允信做訪問，他劈頭第一句回應，「都幾好笑，一個藝術發展局，聽晒《大公報》、《文匯報》說話。」

然後，眸子瞄一瞄放在辦公室當眼處的一堆獎座，台灣國際紀錄片影展「華人紀錄片首獎」、阿姆斯特丹國際紀錄片電影節「最佳剪接獎」，屢次揚威海外，均是客觀指標，望為電影平反：「一套電影，點樣做到（美化、分裂）的效果？只係影著班抗爭者，裡面沒有任何政治理念的宣示，任何人看下去可以有不同想法。如果是這樣，是不是所有新聞片，都不可以講一些不同的聲音？」

圖片來源：影意志

發行《理大圍城》，有人讚崔允信「勇敢」；但面對《國安法》及電檢修例，他自認也被人笑過「窩囊」，跟足程序向電檢申請，奉公守法。所以，面對沸沸揚揚的指責，他處變不驚：「唔好散播太大的恐懼。你說我天真又好，我真的沒做過任何事，我真的在做電影，你明唔明？」

《國安法》生效已經超過一年，紅線處處，勇或退之間，他繼續補位默默做電影，風再急，只願一蓑煙雨任平生。

終止資助

6月下旬，崔允信心情有點忐忑，藝團新一年的財政年度於7月1日開始，藝發局卻未批出「年度資助」三年資助的第三年，合共76萬多。直到6月29號，收到電郵，懸念終有答案，不獲資助。

他形容，藝發局的信件答得得體、禮貌，見證去年風風雨雨，早已經預計這天會發生。但真正惹他生氣，是後來藝發局主席王英偉接受的訪問。

王英偉於《有線》訪問中稱，「我又不覺得每一個藝術創作，都要很政治化才算是藝術創作，其實更多的藝術是沒有政治，它是表達人文的關懷、人文的感情，美化或表揚暴亂，我們（藝發局）當然不會批出資助。」

崔允信認為，當初知悉不獲資助，其實覺得影意志發展會更有彈性，「但是聽到他這樣說，我覺得對其他藝團，這是一個威脅來。」社會學常常說「個人即政治（personal is political）」，崔允信認為，做人都是政治：「藝術創作如何可能完全碰不到？或者只係講到香港背景，你都可能有政治，條線劃到點呢？」

他認為，他可以理解，政府因為一些政策，改變資助的對象，但是「不獲資助的，不代表那些東西就有問題，這些事要說得清清楚楚。」

藝發局發的新聞稿，也寫明，「尤其《理大圍城》……就影意志的表現及所發行之影片對社會的負面影響，已作出決定」，他心裡暗付好笑，「我成日覺得，藝術創作引來社會重大迴響，可以是讚美來，就算不是，都是中性啦，但現在基於帶來一些『負面』影響，就反而cut funding，聽聲音，只聽一面，都幾『得意』。」

圖片來源：電影《理大圍城》劇照

藝發局忽略的「重大迴響」，還包括觀眾爆買、一票難求、獲獎無數，為港爭光。

「你望望，我都未試過一齣戲，奪下一堆獎。唔係流的，都是國際認可的紀錄片展。」本仍是一臉怒火的崔允信，說回電影，眼神也在笑。

「看過《理大圍城》的人，例如記者、社工、律師等等，都會覺得對前線（抗爭者）理解多咗，點解佢哋會咁諗，點解佢哋會咁傷痛，就算同唔同意佢嘅行為都好，呢啲理解好重要。」自1990年代開始推廣和發行獨立電影，他以專業判斷此戲沒有美化暴力，「因為，如果你立場是藍的，你看完都會覺得佢哋做錯囉，點解為香港咁樣付出、咁錯呢？」

他指出，正如有很多經典電影，如《Bicycle Thieves》，主角為了家庭，好想救家庭但犯了法；例如《教父》，明顯是在描寫黑幫，我們可以藉著電影理解人性；在他眼中，《理大圍城》也是這樣的一齣電影，他頓了一頓，才道：「說到尾，這齣戲真係引來太大迴響，人們太想睇。而簡單講句，政府就是唔想大家記得2019年發生的事，但我覺得，香港人點都會記得架啦。」

自我審查

香港現時整個氣氛都這麼肅殺，問到他，會不會覺得被終止資助，是不是給他一個提示，處境又危險咗？「我又無喎。唔好散播太大的恐懼。因為你話我天真又好、點好，我真係無做過任何野，我真係做電影，你明唔明？」

他重覆了數次，真的只在做電影，並不是以電影作為宣示政治理念、政治抗爭的一部分。

今天，他看新聞見到被還押的支聯會副主席鄒幸彤，申請向法院禁止檢閱她的手機資料，「我立即看一看，我和鄒幸彤（通訊）傾過乜，咦，都係電影嚟。有部戲之前支聯會想播。」他續說，例如朱凱迪和他的對話，都是問他留飛看《地厚天高》，話題離不開電影，因為他從來貫徹，都是只想做電影。

他最記得一次，陳皓桓（Figo）還未身陷囹圄前，看完《理大圍城》，邀請他上《D100》電台做節目，「Figo當時問我，《理大圍城》（百面受敵）咁，我有無覺得好大壓力？我望住佢，佢已經有好多條罪喺身，我唔係幾好意思答。佢跟住話：『我呢啲從政，梗係大壓力，但你做電影喳喎。』我諗諗吓又係，係咪我應該喺我位置上，盡力做電影呢？」

唔驚，不是因為份人特別勇敢。唔驚，除了因為只做電影，而是他一直有衡量風險。

他提起，那天他與影意志董事會成員見面，大家聊天，都取笑他，「乜你原來咁窩囊，原來你有自我審查，你有一些戲都不敢放映，係啊，我直認不諱。」他舉例，有一些戲，他是鐵定不會發行，「一齣戲，如果形式是一些直接訪問，訪問離開（流亡）的香港人，直接宣揚政治理念，我是一定不會發行。我覺得，都唔可以叫我自我審查，但判斷到會犯法嘅，都唔會做。」

圖片來源：電影《理大圍城》劇照

他總自嘲，另一『窩囊』例子是，從來沒有用過齣戲聲援運動，「可能好多人鬧緊我，都唔出奇，我成日拒絕這些邀請。正如以前六四集會，我哋都唔會集會當日播齣禁片，畀大家認識中國，就是這麼簡單，可能大家未習慣這個情形吧。」

問題是，法例不清不楚，很易讓人墮進紅線，「對一齣戲，若你覺得有危機，需要禁播，你講得清清楚楚就可以。個波應該交畀電檢，邊度唔適合，邊度要剪走，你講，清楚就唔驚，但唔好郁啲就拎《國安法》出嚟嚇人。」

他認為，那個含糊不滿的界線，很影響創作，大家或會被《國安法》嚇唬到，有些題材都不再觸碰。他又戴了個頭盔說，退一億步來說，有些戲他不敢在香港放映，「但是基於言論自由，我都覺得那些戲都應該放映，不過，根據現在情形，你認為唔適合，咪唔放映囉。」

電檢修例

於6月11日生效的電檢修訂說明，如影片及對觀眾的影響可能會危害國家安全或危害維護國家安全，電影檢查員應得出影片不宜上映的結論。

指引有這麼一段，特別招呼紀錄片，因為本地觀眾可能有較「強烈的感受」，檢查員要留意影片是否有偏頗、未經核實、虛假或誤導的敍述或評論。

他大約澄清了幾萬次，《理大圍城》去年已經通過電檢，放映照理上是合法的。但是政權想利用恐慌的氣氛，讓電影界自我約束與審查。從去年電檢評定《理大圍城》為三級、要求加警告字眼，直到沒有商業影院願意播放此戲，再到藝發局終止資助。不禁請他總結，影意志在經歷一個怎樣被針對的「套路」？「我覺得，佢引嚟一啲人好似覺得，同我哋合作，係咪都有問題呢？」

如果今天《理大圍城》要重新送檢，他怎樣看？「如果你突然發出一條規矩，話唔知幾時前的戲，要重新檢過，咁係咪想放《表姐你好野》都要重檢？如果《表姐你好野》重檢，會唔會有啲地方過唔到？」那，如果重檢只針對《理大圍城》呢？他沒法假設，但現在仍是合法，就盡力去做。

電檢修例明顯打擊創作自由，那已不是政治攸關，而是言論自由，但是反而電檢今次一趟修訂，他卻見很少人發聲，「呢個我唔怕得罪人，因為未有《國安法》前，甚至2019年前，自《十年》到《亂世備忘》，有這麼多政治紀錄片或電影，很多電影院都唔放映。原來一般（電影界）人的自我審查，是這樣早已經縮成咁，你怎樣期望佢哋依家會肯出聲？」

在他眼中，這是一場電影界的共業，「要守，業界怎樣都要面對個結果。人們搞影展，會不會唔敢揀戲？會不會揀咗都係上唔到？喺呢個電檢制度下，將來有無咁多好睇嘅獨立創作？」

他覺得，未來香港作品的變化，要睇香港跟住落去會幾癲。但是，有兩點很值得留意，讓他看見希望。第一，香港的資訊很發達，「以前中國，或者有比較封閉的地方，佢有套戲喺外國拎獎，當地人唔會知。但香港資訊仍然是流通，你好易會接觸到。當然，如果會封網又是另一件事。」

第二，香港人本身不同了，「世界上很多地方，當文藝創作被打壓或封閉時，那個地方，本身並不是那麼蓬勃。但是在香港，並不是這樣。」他假設，若然繼續有人夠膽做電影（利申：不是他），拍又好、發行又好，即使有些戲未必要經電檢，而舉辦私人放映，「我幾肯定，去得嘅香港人，對電影的認識、討論水平，會比我以前去參與過一些內地的地下放映為高。」

未曾後悔

影意志被終止藝發局撥款，上了TVB新聞，連崔允信90歲的媽媽都打來問候他，「佢有問我，會唔會有經濟困難？」但他真的是兵來將擋，水來土掩，「影意志不靠藝發局，日後可能會做些會員制，或者Patreon，給會員定期舉辦活動。」

至於創作，他仍然有信心在如此電檢制度下，拍到一些比較貼近香港人想法的電影，「你唔好觸碰佢神經，我甚至唔鐘意講擦邊球，例如，我拍一個2019年背景的愛情故事，話依家啲人談情唔同咗。」又或者，拍一套關於電檢制度的戲，「如果去到我拍電檢制度，你都覺得唔可以上得，咁咪唔上囉。」他心中澄明，戲被禁，雖然人們看不到齣戲，但都在提醒著，有些東西，香港已經永遠失去。

他人就是有種哪來的樂觀，始終不相信，拍一齣戲講電檢制度都犯《國安法》，「如果去到咁嘅地步，算啦我點都會被人拉，所以無得驚。」

問到停撥款、無影院肯播、電檢，哪一樣對影意志傷害最大？他覺得最擾人，是要不斷揭破他們不文明的手段，「例如報紙、議員沒有睇過你齣戲，但又要跟風向去批評……我經常覺得這些人好像想將香港變成一個很落後的城市。」最近康文署某個場地，又突然肯借場給影意志，「我覺得，同政見抗爭無關，很多香港人好唔習慣突然唔文明的位，所以會理性討論和了解後，會願意幫忙。」

他和一個朋友說起這件事，說了句：「香港始終好人比壞人多啲，跟住佢話，『唔係，香港賤得唔夠徹嘅人，始終比賤人多啲』。」去到最後的底線，香港人是不會屈服，他是如此篤信。

「當初的200萬人，有很不同諗法的人。你見到現在出來的人，始終少了，但是，你也可以調轉頭睇，係少了，但是留下來的，係更堅實嘅一群人。正如，呢一刻有人會驚咗同我哋合作，但係，繼續同我哋合作嘅人，我哋更加清楚。」語畢，他嘆了一口氣。

圖片由作者提供

有人勸他走，覺得他正身陷險境，他卻非常清楚留下來的意義：「我成日覺得，如果你好驚，覺得香港呼吸都有罪，不如走啦。不過，我有會諗，我橫惦乜都唔做、攤係度，我係香港攤同外國都一樣，你走咗、喺外面都係做唔到啲乜。你依家忽然叫我，幾廿歲去英國，喺一間華人超市打工，我真係唔知喎，果個所謂自由帶畀我真係開心好多咩？」

他說了幾次，那絕不是堅持，而是適當時候做適當事，「既然香港仍有咁嘅空間，咪繼續做囉。」

《理大圍城》的而且確為崔允信其帶來一連串的代價和後果，還有如迷霧般未知的風險，有後悔過揹起了這齣戲，做發行嗎？

他秒回：「無，真係無，一定無。我唔講政治理念，我講我對香港這個地方的感情。」他說起，連製作《理大圍城》的人，如斯付出，有時都覺得自己只可以拍片，而覺得自己沒有為香港盡到甚麼力。他看在眼內，很受觸動：「我係我依家這個位置，見到一齣戲，我係真係覺得佢嘅藝術成就好好，在紀錄香港方面做得好好，我都是做返這件事，只是很普通、很正常的事。」

他停了一停，感性地說：「只不過無咗funding而已，你問每一個為香港付出過而損失嘅人，我失去只係屬於好小，所以我係零後悔。」

他在那個特別的時刻，捉緊了一部撼動了心臟，而且甚有藝術成就的紀錄片（後來的獎項說明一切！）看似是他選擇了電影，其實是電影選擇了他，回想過來，作為資深的發行商，他幾乎是對好作品無可抗拒。

當時他唯一可以做的，做好電影，對得住時代賦予給它的意義。

注：藝發局停資助《理大圍城》發行商：電影美化暴動 涉款逾76萬 影意志：繼續依法推動獨立電影（2-7-2021，有線新聞）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin