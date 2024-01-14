港足亞洲盃決賽周賽程：14/1阿聯酋、19/1伊朗、23/1巴勒斯坦

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香港足球隊於QATAR 2023亞洲盃決賽周賽程：14／1晚上對戰阿聯酋、19／1深夜對戰伊朗、23／1晚上對戰巴勒斯坦。
香港足球代表隊闊別56年再次打入亞洲盃決賽周，今晚（14日）便會上演第一場分組賽對戰阿聯酋。
賽程、直播
港足今屆3場分組賽對賽資訊（香港時間）：
1月14日晚上10時30分，v.s. 阿聯酋（直播：開電視77台、HOY APP）
1月19日深夜1時30分，v.s. 伊朗（直播：稍後確定）
1月23日晚上11時，v.s 巴勒斯坦（直播：稍後確定）
根據開電視公布，將免費直播本屆全部51場比賽，也同時會在HOY APP上直播，但網絡有限定香港地區觀看。
C組對手分析
伊朗實力最強，目前FIFA排名21，亞洲排第二，僅次於日本。2022年有打入世界杯決賽周的伊朗曾3次奪得亞洲盃，過去對戰港隊成績有壓倒性優勢，目前陣中有數名球員在歐洲頂級組別球隊效力。
阿聯酋目前排亞洲第8，FIFA全球64，今次陣中所有球員都在國內聯賽效力。不過33歲射手馬克賀治（Ali Mabkhout）打亞洲盃特別醒神，亞洲盃決賽周累積9個入球，位列亞洲盃史上射手榜第三位。
巴勒斯坦全球FIFA排名99，但仍高於香港的150許多。陣中前鋒達巴格（Oday Dabbagh）目前效力比利時國家頂級聯賽球隊。
賽制
一共24隊參加比賽，分6組每組4隊打分組賽。
分組賽每組前兩名確定晉級16強，另外4隊最佳成績的小組第三名也可以晉級，繼續淘汰賽賽程。
所以港隊即使同組伊朗及阿聯酋明顯實力較強，但若能壓過巴勒斯坦排第三，也有晉級16強賽的機會。
球場
值得留意的是，港足首兩場分組賽的哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium），曾進行2022年世界盃多場比賽，其中日德大戰「出界球」爭議最令人印象深刻。而對巴勒斯坦的哈里發體育場（Abdullah bin Khalifa Stadium），日前已進行中國被塔吉克悶和的賽事。
港隊26人名單
門將
葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）
後衛
李毅凱（標準流浪）、孫銘謙（東方）、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）、謝家強（Radcliffe F.C.）、勞烈斯
中場
林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒
米高（恩高斯達特）、安永佳（四川九牛）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、艾華頓（理文）、史提芬彭利拿（冠忠南區）
參考內容：
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核稿編輯：Alex
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