《我們的港隊》：陳肇鈞——巴西學法「強心」，盼乘亞洲盃為香港「插旗」

陳肇鈞（Philip），可能是今代香港隊最具星味的一人，也是最敢言及有個性的一位球星。外貌有型，有足球天賦，年少時隻身往巴西學法，敢於進攻及起腳，迷倒不少女fans。今季他轉會大埔找回射門鞋，季初在球會及代表港隊接連入球，證明自己的進攻質素可堪信賴，也是教練安達臣倚靠的重心之一。

每逢穿起香港隊球衣，陳肇鈞表現特別醒神，他的代表作正是由亞運開始。2014年仁川亞運，陳肇鈞代表香港U22射破烏茲別克及阿富汗大門，成為出線16強功臣之一。2022年，他代表港隊踢亞洲盃外圍賽攻入柬埔寨，是他在A級國際賽首個入球，最終與隊友一起完成了躋身亞洲盃決賽周的偉大成就，成為24支參賽球隊之一。港隊對上一次晉級亞洲盃決賽周，已經要數到1968年，相隔54年之後，師弟們接上前人的腳步。

這天在大球場接受訪問，陳肇鈞與他的港隊球衣一樣熱血鮮紅，說起今次亞洲盃出線，Philip始終認為外界忽視了晉級的難度及重要性，一如香港足球往往在短暫高潮後被人遺忘一樣。

Photo Credit: GettyImages 香港隊相隔半世紀再出戰亞洲盃。

亞盃外入球 病貓變老虎

2022年6月，香港隊作客印度踢亞洲盃外圍賽，安達臣教練第一次帶隊踢大賽。這位挪威主帥上任後表示要改變踢法，要逼搶進攻，但友賽馬來西亞敗陣兼發揮不理想，早已預期這次大賽會非常難踢。

沒想到，更糟糕是印度環境太差，香港隊經過賽前檢測之後才紛紛感染新冠肺炎，實際有幾多人中招無從得知。半隊、全隊？球員病到半條人命才落場比賽，這是香港隊當時面對的情況。陳肇鈞說：「那幾天，其實病到行路都有問題。我們已經自己帶樽裝水去飲用，但食物方面不適合（絕大部分是咖哩），感覺是病上加病，死頂下去。」

「可能大半隊人都中招了，踢到就踢，幸好對手不算最強，有機會爭到最佳次名。首場對阿富汗，阿輝（葉鴻輝）同保羅都病，結果由阿鵬（王振鵬）守龍門。去到贏了兩場比賽，好肯定可以出線之後，大家才鬆一口氣，那一刻只想快點病好。」

2:1贏阿富汗、3:0贏柬埔寨、0:4負印度，港隊3戰2勝出線，陳肇鈞更在對柬埔寨一役禁區內飛頂入網，有體記行家說漂亮程度彷彿荷蘭射手雲佩斯上身。你以為港將是病貓，但在關鍵時刻他們化身成老虎咬噬對手。

Philip當時入球後舉起一隻手指慶祝，大家看到港隊贏下兩場重要比賽，沒想過球員其實身心俱疲，Philip說：「因為中招，我個頭痛到好似快要爆炸，每日只吃一餐，大家都是死頂。頭痛腳痛都好，大家投入完再痛，那3場比賽大家都全情投入，好難比較是哪位病況比較差了。」

Photo Credit: GettyImages 2022年6月，港隊於亞洲盃外圍賽2:1擊敗阿富汗。

也有球員講過，如果外圍賽是踢雙循環並非單循環，可能港隊未必出到線。但無論如何，結果是港隊在印度創造了奇蹟，足總難得安排過戲院睇波派對及製作出線海報，事後又有商場慶功活動，已是後話。

陳肇鈞表示，他們都是後來才知道是相隔54年後再入亞洲盃決賽周：「54年？我們看到球迷反應才知道大件事，好多人留意賽事。亞洲盃，在香港隊來說等於是世界盃、歐洲國家盃，你想像一下三線球隊入到歐國盃決賽周有幾震撼？」

香港球迷的熱情及關注，陳肇鈞曾經感受過。2014年仁川亞運，他在分組賽對烏茲別克及阿富汗各入一球，領軍出線。一球是前場截球後有膽識推一段入禁區抽射入網，一球是角球攻勢禁區捕位抽入。前港隊10號仔山度士讚陳肇鈞禁區內威力最好，埋門有威脅，不無道理。正是14仁川亞運的表現，令陳肇鈞廣為人識。

「亞運那次，告訴我足球行業努力會有好成果。自己開心不是因為那一次亞運個人表現突出，而是當時第一年踢南華，出場不多，壓力大、批評多，斷手又斷腳，然後自己努力爆一段出來，原來堅持到底可以闖過難關。」陳肇鈞說，當時更高興是亞運後返回球會都有穩定表現，贏得該屆最佳青年球員獎，證明自己在少林寺都立足得到。

Photo Credit: GettyImages

巴西學法 眼界大開

足球生涯高低起伏少不免，陳肇鈞處之泰然，原因之一是他曾經在青少年時代去過足球王國巴西學法，見識過職業世界的殘酷。

由於父親陳柏鴻是冠軍華人騎師，Philip的家境足以支持他遠赴海外尋夢：「那時候想要尋找最好方法突破自己，便去了巴西甘美奧受訓。那個青訓系統只是一般，設施也不算好，只是巴西球員心態特別強，驚踢得不好要返鄉下耕田，日日踢到表演賽般予教練睇。」

巴西球員競爭大，一個中場位置30人爭，有人14歲已經發育牛高馬大，有人20歲用假證件長期扮年紀細，Philip每次去3個月，簽證完去折返再去巴西訓練，前後去了3次，香港去巴西要轉機，十幾二十小時的機程一一捱過，只因為他一心想踢好波。「在那邊有一日過一日，不時好想返港，去到某個位覺得感受夠了，於是便回來香港了。」想在巴西落班太難，Philip決定返港尋找機會踢職業。他也不諱言，如果要他再去一次巴西練習，今時今日未必再想。

Photo Credit: GettyImages 陳肇鈞在巴西學習到踢波的心態。

前往巴西練習，固然學到一身森巴腳法，更重要是心態練得比人強：「不少今代香港年青球員以為很容易可以有波踢，事實真正上場往往踢到飛沙劈石。香港人又好，華人又好，可能在很多方面都好叻，但在藝術及運動的追求卻和外國人有分別。外國人在運動事業有堅持，香港人有時太多藉口給自己。」

「外國要練3小時的話，沒有太多其他事情騷擾。香港會有太多藉口，今日陪邊個，為了份工如何如何，總有藉口完成不了件事。藝術又好，運動又好，外國人做事有計劃會堅持，這點我們要參考外界，事實心態唔夠強。」

怎樣才算心態強？看看巴西中堅盧斯奧曾經贏過02世界盃冠軍，在後防一夫當關，起初也是被教練發掘在村鎮爛地球場起步，後來獲國際體育會青年軍賞識挖角栽培。英雄莫問出處，憑努力戰勝環境的人，格外值得受到尊重。

難忘大埔 團結奪冠

陳肇鈞說，他都是在30歲後才學懂如何表達自己，不被外界騷擾，專心一志踢好足球。由2011年出道踢深水埗至今，他踢了12年，每一季都有入球，算是對自己有個交代。2013至2017年效力南華固然是球員生涯重要一章，但他最開心那一年仍是2018/19季度踢大埔。

「最開心是大埔19年攞冠軍，那種快樂、團結、很少有負面事情，大家齊上齊落。那一季有一兩季時間遲出糧少少，但無咩隊友提過、無人嘈過，管理上做得好。那一季蔡生都是好老闆，不斷撲水，季中簽利馬辛祖，加上堅Sir李志堅處理得好，大家踢起來最愉快。不一定是幾好人腳就有幾多冠軍，最重要是大家齊心似返一隊波。」

球迷最難忘，當然是大埔作客燕子崗對R&F富力，憑辛祖連入兩球在雨中擊敗對手，北上隨隊的大埔球迷非常開心激動咆哮，賽後更有內地酒樓慶功宴，大家高高興興打場勝仗再回港，後來更在大埔運動場舉盃慶祝、後續巴士勝利巡遊，令人回味。

Philip說：「那一季真的很少失分，無論對富力又好，對哪一隊都好，心態正確夠強便有機會贏，我們真的望著冠軍堅持到底。那一年真的意義重大，成班人由細玩到大奪冠，而且是第一次地區球隊拿港超聯冠軍。」

那一季，Philip全季入了9球，拿了12月港超聯MVP獎，當選最佳11人，足球先生3甲，隊友伊高沙托尼拿到足球先生。美中不足，是那一季奪冠之後班底消散，不少球員和李志堅教練去了東方，陳肇鈞翌季轉投冠忠南區，兜兜轉轉去到2023/24球季，兩師徒又在大埔重逢。

Photo Credit: 大埔足球會 TAIPO FC Facebook 圖片

陳肇鈞說自己算是幸運，出道至今往往有龍頭球隊出現，太陽飛馬、東方、富力，永遠都是有競爭才有進步：「永遠都是有多幾支球隊加入競爭，聯賽水平才會提升，好像富力時代不單炒高了球員薪金，也令賽事競爭更加激烈，球迷才會覺得比賽好睇。」

外界看陳肇鈞好似不憂柴米家底好，甚至冠以「少爺仔」之名，但他說都是靠自己：「我經歷不同老闆、不同朝代甚至肺炎，無特別有甚麼人照顧我，幸好在足球環境好時儲到一筆收入，不算缺錢。我有一雙手一雙腳，成年後不靠家人，只要一日未死都唔會認輸，仍然有能力創一番事業。」

不時反思 點解要做足球員

人在香港踢波，見證球圈近年高低，陳肇鈞說看不到未來幾年會好似富力當年加入一樣炒起球員薪金，但仍然有一班人在努力獻技：「我們讓球迷看到，無論環境幾差，仍然有一班好捱得的球員在此。如果要找藉口，幾年前我已經可以選擇不踢足球。一係唔好揀做運動員，一做運動員就做到最盡最好。」

在外國能夠當上職業足球員的人，不少都有理想收入。香港相反，班主不投資，球會應聲倒地，在香港當足球員一直要與現實環境對抗。人與環境之間的衝擊無日無之，有時候也會令陳肇鈞反思，為何自己仍然選擇做球員。

他說：「我想用運動員身分感染其他人，嘗試去追尋夢想，當然可能5年後是另一個想法。看看港隊在亞洲盃出線，特區政府不知道。球迷留意一個多月之後，可能也淡下來了。我每日都問自己點解繼續做球員，問自己為何不要認命。」

Photo Credit: GettyImages 陳肇鈞青少年時代視朴智星為榜樣。

青少年時代，陳肇鈞視朴智星為榜樣，這個亞洲球員可以贏英超、歐聯，在曼聯是重要一員。陳肇鈞說：「那時候覺得朴智星是亞洲之光，英超歐聯甚麼比賽都應付得到，是英雄人物。踢足球是帶氧運動，白人黑人有力量及爆炸力去適應這個運動，亞洲人體質始終不同，正如姚明以外，你不會找到一個好啱基因身高去打NBA的人。」

想成為高水平球員，如果先天條件不足，要靠後天訓練彌補。香港球員要有體力應付90分鐘賽事，平均一場跑動距離可能是10公里，但外面水平是13公里。一場比賽有90分鐘，但本地波實際比賽時間可能只有50分鐘至70分鐘，要增加好幾倍能力才能追趕到國際水平。「就好像外國行Windows 10、香港仍然行Windows 5一樣，我們比人落後一截。」

Photo Credit: GettyImages 陳肇鈞對阿聯酋射入亞洲盃史上第1000球。

歐洲足球有底蘊、系統、制度，加上專業管理，爛船都有三斤釘。香港足球幾十年來都是人治色彩，球會與足總角力爭權話事，組軍充斥即食文化，3年、5年洗牌一次。

然而，無論環境再壞，仍然有不少球員努力比賽，爭取入選港隊踢國際賽，陳肇鈞說：「今次躋身亞洲盃決賽周，好像讓外界知道港隊存在一樣，在亞洲舞台插旗。港隊友賽有時候吸引1萬多人入大球場，對於球員來說是驚喜，穿起這件港隊球衣好像代表一個身分一樣。」

球員球迷相輔相成，沒有球迷追捧，沒有球員努力，球市豈會有重振雄風的一天？亞洲盃決賽周，會是球圈復甦的起點嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《We Have a Dream 我們的港隊》，紅出版（青森文化）出版

作者：吳家祺、一毫子@つづく

本書收錄從70、80、90年代、千禧年直到近代，跨越近40年的香港足球故事，見證香港足球的發展。

劉榮業、梁帥榮、賴羅球、顧錦輝、張志德、李健和……15位球員名宿的訪問，憶述各個球賽的精彩時刻，記錄每位球員努力的片段，刻劃他們追夢的故事，更為大家展示昔日香港經典球衣。

香港足球總是不時會為球迷帶來驚喜。1977年世界盃外圍賽新加坡之役、1985年世界盃外圍賽五一九之役、2009年亞協盃4強、2009年東亞運動會金牌、2022年亞洲盃外圍賽出線、2023年杭州亞運踢入4強。每次本地足運高潮都如新年煙花，一閃即逝，未能成為延綿不斷發展的文化及制度。

這一本書，希望可以記錄一鱗半爪，讓不同年代的足球人、足球迷可以找到自己的回憶，然後將這些故事留傳給下一代，再流傳給下下一代。

特別收錄亞洲盃賽程，還有一眾球星球員對亞洲盃的點評。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex