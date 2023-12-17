【香港生育之路】港媽在日本育兒：經濟政策以外，不可忽視的「小孩友善空間」

縱觀亞洲多個國家和地區，生育率都近乎名列榜尾。各地因應自身的社會環境和需要，制定鼓勵生育政策，實施下來，對當地家庭有何實質影響？各地不同社會經驗中是否有互相參照的地方？近年亦有許多香港家庭散落世界各地，早前出版《異鄉港孩：願歸來仍是少年 - 30個移民家庭的教養歷險記》道盡各地異鄉小孩與家庭的適應歷程。制度和政策，正是許多家長為孩子選擇成長環境很種要的因素。我們再訪問了兩位正在日本和台灣生活的媽媽，比對兩地與香港的生養經驗。

移居日本鄉下的二胎媽媽

「『出產一時金』 就是生孩子的獎金，本身是30萬日圓的。現在加到50萬日圓。」（30萬日圓折合約1.65萬元港幣，50萬日圓折合約2.75萬元港幣）嫁到日本九州大分縣的Sato太太大女兒今三歲，小兒子則今年7月才出生。

自九十年代起日本生育率下降，面對少子化問題多年，生育致策一直因應社會環境適時調整。Sato太太解釋，日本人的國民健康保險不包括生育分勉，所以她在醫院確認自己懷孕以後，會到市役所拿一本母子手冊，其中會有一些贈卷大約足夠一般產檢費用。也有人會選擇高級醫院，可自行補上贈券以外的差額。

「出產育兒一時金」則一般是剛好可以用於生產與住院的費用。「可能是計算過以前的醫院，30萬日圓足以覆蓋，現在就要50萬日圓才足夠覆蓋。」

Sato太太記得，之前生女兒在懷孕期間還收到一疊優惠券，面額約三萬日圓。補助金沒有規限醫院類別，公立私家同樣可用，於是生孩子可選擇大學附屬醫院的產科、綜合醫院的產科、產婦科醫院、小型助產院。

十多年前日本曾面臨婦科醫生與床位短缺的問題，一度出現「孕婦人球」（妊婦たらい回し）之說，意指一些沒有定期產檢、預約生產醫院或在突發情況下，臨盤時送院卻被多家醫拒絕的情況。現時情況改善之餘，Sato太太選擇在家就近的產婦科醫院生產，住的是寬敞舒適的單人獨立房，每間有獨立廁所與沖涼房。

雖然基本上無特別狀況一般都會順產，但她初產還是可住院八天，第二胎則住院七天。跟香港順產一般三天，開刀五天不同。

Photo Credit: 圖片由受訪者提供 Sato太太在日本生第二胎後在院所的住房。

Photo Credit: 圖片由受訪者提供 Sato太太在日本生第二胎後在院所的住房。

婦女勞動力的拉扯