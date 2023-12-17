【香港生育之路】二胎之母：一開始考慮將來讀書，後來發現醫療問題更大

我們想讓你知道的是
Connie生第二胎，精打細算下覺得還可能支撐下去，卻發現醫療系統出現更大問題。大仔本來有買保險，有天本來要做緊急小手術，懷孕八個月的Connie帶兒子在港怡醫院嘗試立即入院，最後電話打遍全香港都沒有小童私家床位⋯⋯
文：Janice
誰會為兩萬生B？
「我覺得如果無心生BB的，不會因為兩萬元而生，因為幫助不大。」9月剛生第二胎的Connie以過來人的經驗，不認為政府新推出的生育政策有任何吸引力：「這個政策不是吸引本身有能力的人生BB，我覺得像是吸引為了這兩萬元而生BB的人。因為如果你說本身洗費，兩萬元真是產檢都不夠。如果本身想生，叫算是一封大利是而已。」
由2018年第一胎，到今年9月生第二胎的Connie形容，由第一胎到第二胎，在私院出生的整體價格至少一年上升30%。私家產檢及陪月等支出亦然，相隔五年，小兒子出生貴了足足四萬元。」
Connie夫妻二人收入中等，生育前已置業，雖然要供樓，但由一開始，對Connie而言，一筆過的生育支出，根本不是考慮是否願意生育的條件。
學費少數怕長計
「其實一開始最重要的考慮，反而是他將來讀書。」因為Connie知道香港讀書競爭大，大部分家長都盡量考名校、讀私校。「那時候我沒有跟我老公計算這部分，因為我心裏覺得 ，是不是真的一定要這樣？可能別人一定要讀名校，我又不一定？」
然而大仔出生以來，看到不少同齡小孩要學各樣東西，又或者有些小孩一早就懂得很多，也會想自己是否沒有給他發揮最大可能性？「因為始終真的會差一點，到你要去競爭的時候就知道，額外也要跟他學很多東西，譬如普通話，也要跟他報一些要考有考試的課程，英文也是。到時報讀小學，除了學術上，要看你有沒有運動，還有音樂。然後又說學琴是最基本的，可能又要學小提琴，學琴已不當是一個item。每一樣起碼要二百多元一堂，這些就少數怕長計」。
香港學童自殺率持續高企，根據港大香港賽馬會防止自殺研究中心數字，2022年15歲以下人士自殺率雖然回落，但15至24歲的青少年自殺率創歷史新高，而上月港大中心統計顯示，新學期開始後首兩個月，共有22宗學童自殺或企圖自殺個案，較去年同期增加一倍，許多香港父母們都表示憂心。Connie眼見鄰居小孩開心考中名校，但眼圈卻一日比一日深，家人很快幫她轉到國際學校，才重新見她們在樓下公園玩，早已心知兩小孩的生涯規劃要重新盤算。
小童私家床位爆滿
專題下則文章：
香港出生率多年來起伏，當年都發生什麼事？
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