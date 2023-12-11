香港出生率多年來起伏，當年都發生什麼事？

全球已開發國家生育率下降，為近年趨勢，亞洲國家及地區尤甚。以兩岸三地而言，美國中央情報局（CIA）的《世界概況》（The World Factbook）預計2023年香港平均為每位女性生育率（Total fertility rate）為1.23名子女，而中國大陸是1.45，台灣則倒數第一，只有1.09，而向來經常提及生育率低的日本反而有1.39。然而，根據香港家計會的調查，去年香港夫婦平均子女數目已下降至0.9名新低點。今年四月聯合國人口基金（United Nations Population Fund）公佈的「世界人口狀況」報告，更指出現時香港每位女性只有0.8名子女，生育率為全球最低。

香港政府10月底發布新一期施政報告，鼓勵生育政策立時成為焦點，一筆過兩萬港元新生嬰兒獎勵金、提高扣稅額、居屋購置或公屋輪候優先安排等是否有效提升生育率還未見成效，但從歷來香港生育率起伏，或可從中参考影響生育率的因素。

戰後至今 香港生育率走勢

縱觀香港自戰後嬰兒潮以來，生育率升跌與政治和經濟環境不無關係。

六十年代雖為香港經濟增長的轉捩點，1960年的人均生產總值只有400餘美元，加上局勢仍然相當不穩定，人口增長幅度已較1950年代有所放緩。跟據香港政府統計處，六十年代出生數字首現大跌幅為1966年，新生兒數目大跌9.2%。同年，香港因為天星小輪加價事件，爆發六六暴動。直至七十年代新生兒數目才重現緩緩增長的趨勢。

至1984年，新生兒數目再大跌7.2%，同年簽署《中英聯合聲明》，社會討論普遍對前景未明並感到憂心。1988年《天天日報》一次調查中，在當年購買物業的市民當中有72.6%能一次過繳清樓價，需要5年時間以上物業供款的只有1.7%。當年新生兒數目又回升7.8%。翌年89民運，新生兒數目再次下跌7.7%。

香港主權移交的憂慮加上97金融風暴，香港新生兒數目由1995年至1999年都呈現下跌，1998年新生兒數目更大跌10.6%。香港在2004年沙士疫後經濟強勁復甦後，2005年實質本地生產總值增長7.3%，相比2004年的增幅為8.6%。2005年及2006年新生兒數目又再分別急升14.7%及14.9%，升勢一直持續至2011年。

2012年接著的幾年，香港新生兒數目普遍呈下降趨勢，除2013年明顯受「零雙非」政策影響而大跌37.7%之外，每年跌幅都不超過10%。