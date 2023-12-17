【香港生育之路】90後準家庭：對自身，對社會，不生育是更好的選擇

文：Janice

準備下年結婚的子康與Helen同為90後，要決定是否有下一代，在經濟條件以外，有更周全的考量。

「為什麼年輕這一代不生，首先是因為我們有很多選擇，我們避孕方面已經越來越先進。我是吃避孕藥的，所以安全性很高，是99%以上接近100%。」Helen說。

因為有生育的自主權，生育與否取決於跟其他生活可能性比較，無論對自身還是對社會，他們都認為不生育是更好的選擇。

可不可以獨立和自願的情況下，去選擇自己的價值觀

子康家庭環境較為富裕，二人小家庭住在家人多年前買下的單位，國際學校出身的他在做自己喜歡的工作，直言由未成年開始就感覺自己在面對一個很差的世界：「最首先感受到升學，即考試要面對的一些壓力，跟著你身邊的同學，本身應該是你最熟的朋友，但其實暗地裡，全部都是你的競爭對手。到最後，根本是一場廝殺。」

香港中六學生參與DSE文憑試｜Photo Credit: GettyImages

Helen則相反，「以前家裡沒什麼錢，我考到大學其實很辛苦。那段時間我要去讀很多，不愛的東西，我要很努力才可以滿足我父母的願望，而那又真的是我唯一的生路。」家中資源所限，她深知自己沒有選擇，無法前往外國升學，只能升讀香港大學。

然而一直成績不錯的她，並沒有更多選擇。當年學校老師力勸她放棄喜愛的藝術和政政系，應就成績選擇排名更高的三大中錄取機會較大的科目。對於聽勸的結果，她悔恨至今。「而且我只是幸運的『成功人士』，我見我的朋友不成功的就很慘，可能要出去工作。」