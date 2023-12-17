【香港生育之路】港媽帶子移台：學校紀律嚴、他日要當兵，但資訊自由勝過一切

我們想讓你知道的是
台灣政局並非風平浪費靜，想到兒子將來要去當兵，也不能說不害怕。但林老師相信，讓小朋友在一個資訊自由的環境長大，比剛才提到的一切都重要：「有多方面的資訊，才有利於獨立思考的培訓。資訊自由對小朋友很重要。」
文：Janice
縱觀亞洲多個國家和地區，生育率都近乎名列榜尾。各地因應自身的社會環境和需要，制定鼓勵生育政策，實施下來，對當地家庭有何實質影響？各地不同社會經驗中是否有互相參照的地方？近年亦有許多香港家庭散落世界各地，早前出版《異鄉港孩：願歸來仍是少年 - 30個移民家庭的教養歷險記》道盡各地異鄉小孩與家庭的適應歷程。制度和政策，正是許多家長為孩子選擇成長環境很種要的因素。我們再訪問了兩位正在日本和台灣生活的媽媽，比對兩地與香港的生養經驗。
由香港移居台灣的林老師和歡歡（化名），疫情期間來到台灣。歡歡今年剛由幼稚園升小學，剛好體驗過兩地防疫症策對學童和家庭的影響。
「當時是疫情高峰期，也只是停了大概三個禮拜。」相比香港三年來不斷反覆停課，樓下公園都鎖上，台灣相對以較為彈性的方式處理。「可能是那一班有幾十個同學，然後就停那一班，而不是全校，或全台灣停課，所以叫做持續有上學。」
根據香港教育大學的調查，近七成香港家長指停課期間學童在家學習遇困難。持續停課，對小孩適應還是家庭生活均影響甚深。
林老師解釋，這其實跟整個台灣大部分家庭都沒有傭工有很大關係。「當然香港大部分基層家庭其實都沒有，他們可能靠『四大長老』幫忙。但因為在這裡，他們的父母都要上班，總之他們對於小朋友能夠上學，都是挺執著或堅持的。」
主流非主流 選擇教育可能性
歡歡來台時由K2讀起，然而即使同為華文文化地區，適應還是有一定難度。「大家的文化背景其實都很不同，語言背後的邏輯、規則，喜歡看的東西，流行的東西都有不同。」林老師解釋道。
專題下則文章：
【香港生育之路】90後準家庭：對自身，對社會，不生育是更好的選擇
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