【港產影視巡禮】《藍宇》：拼棄所有虛假的外在，看見幽閉而真實的藍

我們想讓你知道的是
《藍宇》以倒敘方式，述說了這對同志愛侶10多年間的分分合合，而這複雜的牌局始於一場性交易。擁有一間上市公司的陳捍東（胡軍 飾），不但縱橫商場，私底下更是位情場老手，偶然遇上了急須幫補生計的18歲窮學生藍宇（劉燁 飾），順手便用金錢交換了他的初夜。 當年（2001）金馬影展把最佳男主角頒給了劉燁不無道理，因為相比起陳捍東，藍宇這個角色的複雜程度可高多了⋯⋯
「秋天的風 一陣陣的吹過
想起了去年的這個時候
你的心到底在想些什麼
為什麼留下這個結局讓我承受
最愛你的人是我 你怎麼捨得我難過
在我最需要你的時候 沒有說一句話就走。」
黃品源的《你怎麼捨得我難過》，是北京80年代同志圈熱門的流行金曲，也是經典華語同志電影《藍宇》中不斷迴旋的插曲。
每一次旋律響起，都會想起電影令人深刻印象的結幕：陳捍東在北京駕著跑車穿越石屎叢林，窗外的景色掠過如電影倒帶；他凝望愛人藍宇曾經駐紮監工的工地，漸漸換成沒有盡頭的林蔭道，遮擋鏡頭的是疾飛而過的藍色屏障，中間的洞孔透出對岸的景色，彷彿一下子便能穿越過去。 憂鬱的旋律、透出一片痴心的歌詞，最初貧窮大學生藍宇經常聽這首歌來自憐自艾，安撫自己愛上負心漢的破碎之心。然而十年人事幾翻新，未料到藍宇因工地意外逝世，這首歌終成為陳捍東悼念摯愛的輓歌。
箇中的命運流轉，也反諷了陳捍東從高傲的支配一方，變成被無情命運拋棄的一方。
《藍宇》以倒敘方式，述說了這對同志愛侶10多年間的分分合合，而這複雜的牌局始於一場性交易。擁有一間上市公司的陳捍東，不但縱橫商場，私底下更是位情場老手，偶然遇上了急須幫補生計的18歲窮學生藍宇，順手便用金錢交換了他的初夜。
冬日裡藍宇穿得綿薄，陳捍東把頸巾拿下來給他，噓寒問暖：「不冷嗎？」其後，陳捍東還一股勁兒購買大量圍巾毛衣給他，讓藍宇看起來不像從東北來的「土包子」。
「你穿這像個小日本。」陳捍東滿意地笑了，替藍宇高興，也欣賞這個男子的美。
然而陳捍東不敢承認，這刻他已動了真情，硬要擺出一副玩家的樣子：「兩人要是太熟了，就是該散掉的時候。」「我和你在一起，全憑自願。合得來就在一起，感覺不好也就算了。」他清楚道明，這段關係不是天長地久。 與其是向藍宇說明遊戲規則，不如說是在說服自己：不能投入過深。 當年（2001）金馬影展把最佳男主角頒給了劉燁不無道理，因為相比起陳捍東，藍宇這個角色的複雜程度可高多了。陳捍東的角色某程度上折射了中國大陸80年代改革開放後，經濟上向資本主義靠攏，人們漸變勢利，在異化的過程中，與自己的「心」拉遠了距離。
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