【港片小酌】《蝶變》之雙重敘事：不諳武功、只說真相的方紅葉

《蝶變》是徐克在70年代之處女作，講述一介書生方紅葉旁觀一椿「殺人蝴蝶案」所引起的武林紛爭，卻始終保持著清醒的姿態。在高手如雲的「七十二路峰煙」之中，十字幫幫主田豐、女俠青影子和方紅葉決意前往沈家堡查明「蝴蝶之謎」真相，不其然捲入一場更大的詭計和殺戮。

相比起徐克近年大花手筆的巨作如《智取威虎山》，《蝶變》無疑是低成本之作，不靠眩目、浮誇的特效取勝，反而著重鋪陳懸疑、驚慄的氣氛，讓《蝶變》成為一套「反類型」電影；它披著武打動作的外衣吸引觀眾進場，卻牽引他們走進黑暗的地下室，以智謀破解殺人蝴蝶之謎，文鬥的劇情線不下於武鬥。

主角方紅葉是「書生」的設定更是一大突破。他既是《蝶變》的「敘事者」，又是武林中恩怨情仇的「旁觀者」，他何時介入武林的紛爭之中，何時決定抽身不見，也道明了作者徐克對「江湖事」的態度。

《蝶變》的開場是方紅葉走在荒漠大地的獨白：「在這個干戈如林的年代，有一個不會武功的落泊書生，為了紀錄這些時勢與英雄事蹟，在江湖上到處奔波，撰寫扎記為生，這個人叫方紅葉。對武林來說，我只是一個寫書的人，但往往會由局內者，變成局外人。」

沙塵滾滾，書生臉容憔悴，似經歷過一劫。方紅葉開首以第三人稱自述，觀眾不難理解這是一則「倒敘」的敘事；《蝶變》的故事之所以能傳頌下去，只因書生方紅葉能在群俠亂鬥中生環、明哲保身。而假設武林是政壇江湖事的縮影，書生的定位就如現今的「記者」一般，他的職志在於紀錄武俠秘史，亦因他不懂武功，不會招來太多的干擾和猜忌。

隨著劇情展開，書生方紅葉的身影漸漸隱去，換來是他的敘述生動上映。這段紅葉手扎，以一則蝴蝶殺人之謎展開；武林之中，排行第三的田豐以及初出茅廬的青影子，決定結伴前往沈家堡查明來龍去脈，瞭解這個「惹蝶之源」到底有何特別。兩人亦在沈家堡中遇到說書人方紅葉，他受沈家堡堡主沈青邀請而來，目的是要紀錄這宗懸案；客觀公正的身位，讓他能穿棱在群俠之間，明查暗訪疑團。

由田豐和青影子踏入地下室開始，《蝶變》更像是一套奇幻懸疑片。首先是田豐的手下很快被蝴蝶咬死，縱然下令把整個沈家堡封住，蝴蝶還是透過氣孔潛進卧室，令堡主沈青白白被咬死。更恐佈的是，聾啞婢女阿知行蹤飄忽，這邊廂帶領方紅葉進去蝴蝶標本室，那邊廂被青影子跟蹤到半途，卻又突然消失不見。沈青死後，《蝶變》的劇情迎來高潮。首先是他留下一封遺書，預兆著他死後會有秘密組織天雷堡的孫剛、郭力、李劍趕到府上，只為窺視和偷取藏在密室裡的一枝武器。果真，分別擅長暗器、火藥的孫剛、郭力先後抵達沈家堡，群雄開始內訌和爭鬥；然而李劍未到，大家又只好按兵不動。