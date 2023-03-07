【港片小酌】《男人四十》兩代師生戀的鏡像：縱撩撥長江之水，只取一瓢深情

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所謂「弱水三千，只取一瓢飲」，悠長一生如同江河，總會遇到幾段愛戀的波濤，但澄明者只會舀取其中的一瓢來喝。原來師生戀之外，回歸到原點，電影《男人四十》更想講述一種華人婚姻的含蓄和深情，它沉重有力，在觸礁之處，尚能翻海重生，邁向修補之路。
看《男人四十》前，看著海報中老師和學生凝望對方，腦海盡是歐洲片式的情節——像《珍妮的肖像》裡忘年之戀，或候麥《四季》裡詩意式的婚外情。突破常規、尋找真愛，是不少嗜讀外國文學者的前設想像。
愈看愈深入，竟戳破了自己定見，反過來受到一次思想衝擊。原來師生戀之外，回歸到原點，電影《男人四十》更想講述一種華人婚姻的含蓄和深情，它沉重有力，在觸礁之處，尚能翻海重生，邁向修補之路。
難怪編劇岸西加入不少角色唸誦古典文學的畫面，譬如《前赤壁賦》、《念奴嬌》、《故人西辭黃鶴樓》等，片中老師林耀國慨嘆中國傳統文化失落，也似是在隱喻細水長流的感情在現代西化社會之流失。這部寫實的愛情片，也就在不同的華語新詩和文學典故穿插下，娓娓道來。
崩解：男人四十的中年危機
電影以40歲男老師林耀國（張學友 飾）為視角，描寫人到中年浮現存在危機，令他回看半生的種種抉擇。
為平庸生命燃點藥引的是他與女學生胡彩藍（林嘉欣 飾）之間的禁忌情愫。不羈又有才情的青春妮子主動靠近，既挑動他的情慾和好奇，又讓他舊日創傷隱隱浮現，令他得以重新審視昔日妻子陳文靖（梅豔芳 飾）與盛老師（庹宗華 飾）的一段珠胎暗結地下情。
這個陰魂不散的痛點，芒刺在背長達20年。婚外之戀，到底只是湖面的水波，讓他更看清這段過去。
當胡彩藍寫下那首文不對題的新詩《重陽節》，在林耀國讀來，別有弘外之音，以死者借代過去的回憶，
什麼是偶拾
片段 印象 見聞 隨想
⋯⋯早已僵硬在辭海的亂葬崗裡
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