【港片小酌】不為剝削的邪典電影《打蛇》——這不是戲劇，低層大陸偷渡客赤裸的疼痛

有「禽獸導演」稱號的牟敦芾，生前拍過不少震撼社會的爭議性作品，產量稀少但轟動影壇，擅長以性愛、暴力及虐待元素，呈現極端生存狀況下人性的扭曲及黑暗。

最知名是揭示731日軍變態暴行的《黑太陽》（1988）和八十年代大陸偷渡來港的人蛇悲歌《打蛇》（1980）。《黑太陽》揭示二戰時日軍在中國東北對人民施虐，部署細菌戰及進行人體實驗，而《打蛇》講述大陸一班偷渡客游水來港，逃過警察追捕後，落入更兇狠的人口販賣集團的羅網裡，遭到脫光衣服、虐打和強姦。這群被剝削個性的「人蛇」，展開一場尋找身分和聲音的鬥爭。

筆者認為，牟敦芾作品最特別之處是勇敢呈現「變態人性」，很多觀眾看完欲嘔作暈，以為導演喜愛獵奇、賣弄羶腥色。但牟敦芾電影的取材自史料、新聞，揭露極權者、霸凌者施虐的陰暗面。不忍直視、訝異於低層人民的苦，很多時只是它與我們生存經驗太遠，無法想像。

故此，牟敦芾在電影中追求的不是愉悅觀眾的美，而是寫實的蒼痛。這次筆者要推薦的是《打蛇》，展現了導演強烈的左翼關懷。

《打蛇》的節奏明快，畫面剪接俐落，甫開場便能奠定它為緊湊的冒險動作片，承載著80年代大陸客來港的淘金夢。暗黑夜裡，一群大陸客遊水到香港小島邊：「我們的夢想快要可以實現了。」「就快到鑽石山了，堅強點。到了鑽石山，遍地鑽石，我們將會有大把世界！」

接下來的警匪追捕場面，因著這班大陸客的淘金夢，主角阿荃（雁紅 飾）、大種（陳鳴 飾）一家幾口逃難四散，而令觀眾同情弱勢社群一邊。殊不知辛苦逃過警方的追捕後，這群偷渡客又輾轉落入人口販賣集團手裡，話事人是心狠手辣的鶴爺（詹森 飾）。

幾十名偷渡客赤裸地藏在小草屋裡，上演一場又一場禁室施虐——先是鶴爺在赤裸的女體上玩滴蠟，擅抖不止的胴體猶如「活蛇」，有卡夫卡式「變形記」的意味；阿荃被輪姦，她的丈夫無力阻止悲劇發生；弟弟大種因作出反抗，被手下們五花大綁，送給鶴爺當生日禮物「雞姦」。