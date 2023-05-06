【港片小酌】《愈快樂愈墮落》觸不到的失魂之愛：暗湧流間，雙性戀的政治隱喻

彩虹地鐵站，一架列車轟隆駛出，馮偉（陳錦鴻 飾）在月台凝望著空空的鐵軌出神，阿唐（曾志偉 飾）從半透明的窗戶瞥見他，小哲（柯宇綸 飾）在背面偷窺著一切。情慾在煙圈裡捉迷藏，兜兜轉轉，被一道鐵軌隔開的兩個男人，正在尋覓某個慾望對象，而在燈火闌珊處，那人正是一臉懵懂、為亡妻而耗神的馮偉。

Photo Credit: 《愈快樂愈墮落》劇照

導演關錦鵬擅長捕捉女性的細膩和堅毅，繼《胭脂扣》（1987）、《阮玲玉》（1991）後，轉以群像電影《愈快樂愈墮落》訴說三男兩女的多角關係。分別在香港和台灣生活的「兩生花」月紋／Rosa（邱淑貞 飾），更像某種意義上的靈媒（medium），串連了小哲、阿唐、馮偉三人間錯綜複雜的戀情。

相比起2001年上映的同志愛情小品《藍宇》，關導1998年情人節的出櫃宣言之作《愈快樂愈墮落》，無疑更有神秘感，在魅惑的晃動鏡頭、午夜夢迴般的蒙太奇剪接片段裡，小心翼翼地訴說雙性情慾、性向流動的可能性，同時延伸出香港前途的不確定性，這煩囂城中，人心的焦慮和惶惑。

《愈》片是多線並行的群像式電影，螺旋形狀的敘事方式，讓觀者陷入唯美的影像旋渦中。電影開首以月紋和Rosa在啟德機場擦身而過，鏡頭微微側傾，製造出一種懸疑和詭秘感。

Photo Credit: 《愈快樂愈墮落》劇照

《藍宇》裡主角時常哼起《怎麼捨得我難過》，曲風玄疑的《暗湧》是《愈快樂愈墮落》的主題曲，概述三男兩女間極度曖味不清、卻又若即若離的愛情和友情。筆者認為，最耐人尋味的是小哲對馮偉的同志愛慾，這種禁忌、無法宣之於口的情愫，關導用了很間接的方法，令觀眾體會那種壓抑的苦痛。

首先導演描述救生員小哲在泳池暢泳，暗示他的自由只局限在密封的空間裡。對性向疑惑的小哲，無法大膽向身在現場的馮偉告白，轉而勾引他的妻子月紋，在想像裡完成與他的肌膚之親。小哲送給情婦香水，只為心上人間接地享受到自己鍾愛的香味。滿足不到的慾望，說不出口的情話，完全投射在第三者身上，而這個終日跟他翻魂覆雨的女體，竟是他最大的情敵。

「你的心和眼口和耳亦沒緣份／我都捉不緊／我的命中命中 越美麗的東西我越不可碰」，這是小哲觸不到愛人的內心告白。如同電影第二段，小哲到台灣遇到Rosa後，把酒談心，最終在醉酒嘔吐，很表達到欲語還休的心理。