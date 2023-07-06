《桃姐》不平庸的日常——菜餚中的甜酸苦辣，盡見主僕溫情

許鞍華《桃姐》於2011年放映，繼《天水圍的日與夜》後的寫實溫情電影，不賣弄煽情或誇張，以日常的小細節取勝，慢慢舖陳出桃姐（葉德嫻 飾）和Roger（劉德華 飾）之間的主僕情深。

家常三餸一湯——確立主僕關係

電影《桃姐》一開場，畫面色調極暖，襯托街市的嘈吵繽紛，鏡頭拍著桃姐到街市買餸、格價、挑蒜。笑臉迎人的她，個性非常爽直、活躍，幾檔老闆見到她，都會熱情地打招呼。這與某無名師奶挑選瓜菜的樣子形成強烈對比。在桃姐出場之前，搖晃的手握鏡頭拍著短髮婦人漫無目的地摸著瓜，老闆煩躁地打斷過程、直接幫她決定和埋單。俐落的兩場戲，令兩人挑選材料的功力高下立見，也反映桃姐身為女傭，卻從不卑微，拒絕唯唯諾諾，是有自我堅持、倔強謙卑的小人物。

Photo Credit: 《桃姐》劇照

折騰一輪後，桃姐馬上趕回美孚新邨的家裡，為大少Roger烹煮豐富菜餚，捧出清蒸石斑、大閘蟹、炒菜心、老火靚湯，又細心沏茶、料理飯後甜品，把水梨切得小巧可口。Roger吃飯時坐姿端正，穩穩地拿起筷子和碗碟，流露中產階級的禮節和儀表。相反，桃姐顯得小心翼翼，拿熱毛巾來拭抹瓦碟的邊緣，讓蒸魚看上去賣相漂亮，而在辛苦服侍完少爺後，桃姐埋首在廚房吃剩菜剩飯。桃姐需要和Roger分開吃飯，甚至隔著廚房和客廳聊天的距離，明確地劃下主僕關係的界線。

Photo Credit: 《桃姐》劇照

老人院的青菜肉碎飯——不婚老人的孤獨

桃姐中風暈倒入院後，Roger和桃姐的主僕關係發生顛倒變化，許導也轉折把劇情推至安老議題，展現她一貫的人文關懷。沒有血緣關係的Roger，念在30幾年的主僕恩情，主動為桃姐包辦醫藥費、老人院費用，從被照顧者成為照顧者。職業是電影製片人的Roger，收入起落大，在老人院逐項問價時，顯得拮据而有壓力。

此時，導演轉以冷色調拍攝醫院和老人院，欠缺人性的床鋪間隔，更突顯共居老人的淒慘。首先是Roger來探病，鏡頭拍著桃姐病塌上的食物是清粥、柳橙；搬到老人院後，桃姐食之無味，看著碟上暗淡的肉碎、牛肉絲和青菜出神，旁邊院友不是為了爭飯奪食吵架，就是咳嗽不停，需要姑娘的協助來完成進食。

Photo Credit: 《桃姐》劇照

極為日常的幾場飲食戲，很快便把老人的健康、經濟、住所問題刻劃得鮮明。桃姐一生未婚，沒有子女相伴，在老人院過集體生活，卻在煩囂中更形孤單。身邊的院友來來往往，先有金姨先撒手人寰，也有梅姑突然要轉院，沒有家庭庇蔭的桃姐，心是飄泊不安的。

牛俐、八寶飯、燕窩——桃姐的溫情和挑剔

接著許導巧妙地把Roger豐富的兒時飲食回憶，與老人院的餐點形成對比。圍爐吃著青菜白肉的桃姐，接到Roger和兒時死黨打來的電話，那邊廂正大快朵頤，吃桃姐入院前準備的滷水牛俐。

很佩服的是，攝製組準備的牛俐體積很大，肉質很細膩，要用刀切割來進食，切開後看到肉質呈結實的棕色，吸盡飽滿的滷水汁。這塊牛俐的意義很大，盡見桃姐對Roger的放縱和疼愛外，也讓死黨們回味快樂的童年時光，那時一群男生窩在Roger家裡，必定會吃到桃姐的拿手小菜——八寶飯、芋頭糕、水蟹蒸蛋、豉油雞、牛𦟌⋯⋯只是稍稍聽到菜式名，已感受到桃姐用巧手編織出來的溫情。

Photo Credit: 《桃姐》劇照

電影也談到「生娘不及養娘大」這回事。Roger和生母的對手戲不多，表情生硬和疆化，可見兩人比較疏離，大抵是中產階級父母太忙，幼時都把孩子交給桃姐照顧之故。Roger生母對桃姐也有回饋恩情之義，曾帶兩壺燕窩到老人院探病，惟桃姐喝了一口，便立刻嫌棄有「腥味」。這盡見桃姐是下人，但在她的煮食照料生活的專業領域，始終有她的堅持，即是面對著主人，也不畏當場挑剔她。生母一臉茫然，Roger在旁與桃姐對望相笑，可見這對形同母子的主僕，有著跨越血緣的愛。

Photo Credit: 《桃姐》劇照

茶餐廳的桂花魚、醫院的車仔米粉——照顧者的堅忍和悲涼

隨著桃姐垂老、離死神時分更近，Roger帶她出入不少飯局和宴會，例如電影煞科的慶功宴，但最細緻的一場戲，莫過於Roger帶桃姐暫時逃離老人院，到附近茶餐廳吃飯，點了一客桂花魚配飯。有趣的是，老伙計不耐煩地問，「兩個人吃一客飯？」Roger說：「不可以嗎？」Roger知道桃姐喜歡節儉，吃不慣茶餐廳的他，帶桃姐到她最熟悉的地方進餐，細心地幫她剝骨、去皮，專注侍奉這個年暮老人。

桃姐把年幼Roger照顧成人，而桃姐慢慢變老後，Roger也成為照顧者。Roge從只懂享受珍饈百味的小伙子，變成為醫藥費、膳食費、住院費節衣縮食的成年人。Roger和姐姐在私家車裡聊天一幕，把照顧者的壓力刻劃得更深，姐姐主動提出包攬桃姐的死葬費用，讓平日內斂壓抑的Roger鬆一口氣。

Photo Credit: 《桃姐》劇照

隨著桃姐病情惡化，她的臉色變得更蒼白，但昔日那硬頸挑剔的她，也軟化下來，愈來愈像嬌嗔的孩子。電影的下半部分，Roger開始叫「桃姐」做「乾媽」，又親自到老人院拜訪、參加活動，愈來愈像她的親生兒子。最畫龍點晴的一筆，莫過於堅叔又來借錢，Roger本來不肯借，生怕他會拿去嫖妓，桃姐立刻說：「他還能吃多久？（嫖多久）」著Roger從錢包拿出錢來借他。從不願少爺花錢來供養她，到主動要求Roger幫忙接濟自己的朋友，許導要突顯的是不是金錢本身，而是視如己出的親密。

Photo Credit: 《桃姐》劇照

最後一幕是桃姐再次入院，許導主要著墨寫Roger的焦慮和難過。在醫院走廊徘徊、望天興嘆，Roger對於桃姐的病情，充滿擔憂不安，此時他叫了一碗外賣，乍看應該是車仔米粉。Roger吃米粉時，每一根都吃得很艱難，也可以看出他心情糟透，甚至可能在想著，以後或許不能再吃到桃姐的家常菜了。本來拍攝死亡的場景，可以非常煽情，許導卻選擇克制寫實，輕輕白描一筆，照顧者的堅忍與悲涼。

Photo Credit: 《桃姐》劇照

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex