【港片小酌】談《大隻佬》的一念之善——看破因果，李鳳儀與和尚的「身外情」

我們想讓你知道的是
《大隻佬》的主題曲《身外情》，由篤信佛教的林夕所寫，婉約細膩的歌詞，隱約滲透超然的佛教理論。
帶走傷感 帶不走哭得轉紅了的燈
記憶隨身 延續欠你的戲份
帶走開心 卻帶不走拖手時的體溫
微暖質感 留在臉上還未吻
給一分鐘我靜靜回味 將一生一世翻天覆地
明日已被今天處死 淚存在原為反映天理
這一生中我站在何地 怎麼竟跟你活在一起
原是鏡中花 留在鏡中死
原諒我不記得忘記
《大隻佬》的主題曲《身外情》，由篤信佛教的林夕所寫，婉約細膩的歌詞，隱約滲透超然的佛教理論。「明日已被今天處死 淚存在原為反映天理／原是鏡中花 留在鏡中死」——電影和尚「了因」有著看透因果的超能力，曾一度因為宿命論而自暴自棄，卻在警花李鳳儀的相遇裡，領略到善念、主動和覺悟的可貴。
看透因果的無奈：和尚「了因」的迷失和墮落
「大隻佬」原本的法號叫「了因」，5年前在深山做和尚，本來生活閒靜悠哉，有天遇到某女子小翠，在他受傷後悉心包紮傷口，好感油然而生。不久後，小翠被山中野人孫果殺死，了因追兇不果，亂棍殺死一隻小鳥，在見到小鳥和小翠死亡的前世因由，他為因果的「不可逆轉」感到無奈，脫去加沙僧袍。
了因還俗後，長成「大隻佬」的誇張體態，也盛載著世間的「貪、嗔、痴」：他在夜總會穿T-back、秀肌肉和跳豔舞，下班後大吃魚肉火鍋、喝啤酒，偶爾做公關，靠出賣肉體賺錢。在自暴自棄的生活裡，他漸漸蒙閉心眼，也得以忽視那雙能讀懂前世的「天眼」。
遇到重案組李鳳儀後，撈偏的「大隻佬」本來與她誓不兩立，但編劇很快打破正邪的二元分立。插手不同的案件，大隻佬運用他的超能力，看到兇手和死者的前世業力。
然而，李鳳儀的前世閃影更令人吃驚，大隻佬重覆看到一名日本兵揮刀殺人的畫面，縱使他因李鳳儀緣分頗深，兩次都救回她的生命，日本兵的殺人畫面仍然殘存。
「李鳳儀不是日本兵，日本兵也不是李鳳儀，但日本兵殺了人，李鳳儀就要死，這是因果法則。」
大隻佬的這句話，既是電影的中心思想，卻讓劇情帶有生硬和瑕疵。李鳳儀日久生情，向大隻佬表達心跡，大隻佬沒有立刻接受她，反倒殘忍地揭破她的前世身分、日本兵作孽太深，必須終有一死。這橋段浮現在黃耀明的《身外情》之後，不但讓浪漫的場景泡湯，更馬上讓劇情陷入佛語爭辯裡。
萬般帶不走，唯有業隨身：李鳳儀活在當下和勇敢
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