【港片小酌】《鎗火》兄弟情——社團裡暗局中的反叛

《鎗火》於1999年在香港上映，是港產黑幫片的破格之作，名為轟轟烈烈的「鎗火」，整套片的打鬥、搏火場面偏向冷峻、克制和俐落，其中在經典場面荃灣廣場噴水池一幕，五名黑幫保鏢穿黑西裝，緩慢地走位、適時停頓，無聲無息地補位，再用子彈精準地射向殺手的場景，讓整套片劃下清晰的「暗戲」節奏。

《鎗火》的過人之處在於它的「暗裡藏刀」，最外圍的情節講述黑幫大佬文哥被江湖中人追殺，馬上籌組五名保鏢保護自己，他們分別是隱世高人、唯命復出的阿鬼、被譽為社團新紅人的阿來和阿信、槍械專家阿肥、潦倒到要拉皮條的阿麥。他們受大佬文哥號召，各自表現自己的忠心；但隨著劇情慢慢發展，《鎗火》暗部張力還是在於兄弟之情，故事講述五人從各懷芥蒂，到面對內部矛盾、得悉兄弟阿信與文哥老婆有染之時，對「愚忠」或「情義」的抉擇。

《鎗火》裡的大佬文哥人如其名，沒有江湖片既定的兇狠外貌，反而披戴著文質彬彬的政商形象。第一幕的出場戲描述他與江湖人在西式餐廳吃飯，談判反盤之際，滿堂槍林彈雨。這幕道出文哥被追殺的因由，也奠定他的形象，如同影

文哥號召五名小混混成為保鏢團，首次聚集眾人開會，文哥與誰人握手親近，也很快揭示各人在他心裡面的位置。首先是隱世多年再復出的阿鬼，文哥很快便上前重聚握手；第二個對象卻是阿麥，他在江湖最底層的拉皮條生意，開首的鏡頭可見他厭惡之極，得文哥提拔做最埋身的保鏢角色，對他來說是很大的地位躍升。

然而問題也來了：為何文哥會主動與黑道經驗略少的阿麥握手，還要是第二位握手言歡的下屬？這很快便暗示阿麥很可能是五人間的卧底，文哥為了保障自己利益，對手下的言歡和提拔只是假象，沒有一個人是他真正信任的，終日恐懼會生出內鬼。阿麥願意做這黑面角色，自然可推斷是想更快上位，也因為本來工作就是「下欄」，當然也不計較做暗星。

故事中段的轉折，表面是阿信破壞了江湖行規，與文哥的太太有染，導致他又反被追殺，甚至是成為眾矢之的。可是五人經過多次的射擊行動，已經獲得了某種的默契，或是某種兄弟不用道明的兄弟之情，讓五人間的關係又增添種種不明朗——到底是保護兄弟，還是忠於自己的老大要緊？

文哥的殘暴讓其餘4人選擇了兄弟情。在電影的初段，唯一女角色文哥老婆，本來已經對他非常冷淡，自己老公在生死邊緣，在大宅中她卻在靜靜地梳妝，在冷雨中準備出門採買。在黑色的保鏢車上，文哥老婆與阿信的微妙眼神交流，其實很早便透露出兩人不單純的情感。然而令人感到冷酷骨髓的是文哥對妻子的態度，不但對她像物件一樣對待，還在發現她的姦情時，派人射殺了自己的妻子。這些做法都讓兄弟們知道所謂社團的制度，只不過是在擁護大哥的地位、財產和女人，不近人情的他令人感到心寒。