【港片小酌】曖昧似是一根香煙：《志明與春嬌》，交換柴火的藉口

有如美國的《愛在黎明破曉時》（Before Sunrise）三部曲，港產的「志明與春嬌」系列電影描述一對偶然相認的情侶，多年來的離合變化。其中《志明與春嬌》（Love in the Puff，2010）與《愛在黎明破曉時》（Before Sunrise，1995）有最多相通之處，講述一對陌生男女愛情萌芽，如何由曖味不清、欲拒還迎，摸索對方的心意，漸漸變成肯定地交往。

但作為一部香港電影，前者的獨特之處在於情節「輕省」的處理，導演以喜劇為格式，偏不拍兩人一見鍾情、瘋狂墮入愛河，也沒有《愛》片中Jesse過多的虛空情話；《志》寫實、貼地、緊湊，以大量小細節羅織，還原都會男女的7天曖昧過程。

《志》在2010年上映，講述在3年前，自從港府禁止煙民在室內抽煙後，在金鐘區的打工仔移到後巷，在煙霧彌漫的環境裡談笑風生。這團煙霧，成為整部電影最大的隱喻，象徵廣告人張志明（余文樂 飾）與化妝品櫃台小姐余春嬌（楊千嬅 飾）「友達以上、戀人末滿」的關係，兩人互相拭探愛意、曖昧不明，猶如在跳一場探戈雙人舞。

抽煙只是藉口，吞雲吐霧間的情感交流才是真實。筆者想透過煙的意象展開，在乾柴烈火的對立面，《志》完美示範如何在沒有性、愛撫場面的愛情輕喜劇裡，兩人怎樣在日常細節透露好感，縱使是錯摸也代表前進，劇終時，影子得以交疊的志明和春嬌，不再需要「煙」這個藉口。

《志》的神來之筆，是在生活裡擷取靈感：用Facebook偷窺別人的過去、為了跟情人免費傳SMS短訊轉台、在時鐘酒店偷情、借故抽午飯空檔來見面等。如同煙霧的輕盈，《志》不以大起大落的情節、煽情的音樂來吸引觀眾，曖昧藏在日常生活細節，即使鬼馬生動的情節，也不需要奇異的音樂來襯托。

導演彭浩翔也製造不少為港人熟悉的城市景觀，高樓大廈狹逢間的小巷、九龍塘漫春天酒店、觀塘的彩色行人隧道等。相比起約會景色盡是維也納歷史古跡的《愛在黎明破曉時》，《志明與春嬌》少了一分浪漫，多了一分趣味和動感。

據聞，金鐘太古廣場旁邊的「煙民小巷」，是導演彭浩翔偶然發現的hidden gem——位於金鐘太古廣場旁邊的一條小巷，空間偌大，直走到盡頭，還可以再轉右，又見一條窄巷。這個柳暗花明又一村的空間，讓煙民在沒有法規管轄的範圍內，可以過過煙癮。電影的開場，來自不同行業的打工仔在用粗口聊天，挖苦、取笑彼此，不斷移動的運鏡讓節奏更快，也道明一縷「社交煙」，足以連結身分懸殊的廣告人志明與化妝公司小姐春嬌。相識的機會如此偶然，也像都市隨處可見的走馬燈般，轉瞬間的觥籌交錯，便得以撮合。