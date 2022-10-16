【圍爐食飯】在全香港第一間酒店中菜廳，來一場懷舊粵菜的盛宴

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想吃一碗潤喉舒適的暖粥，腦海中浮現一款古老粵菜：「鷓鴣粥」。可以吃如此古老名菜的，全港並沒有太多老酒家仍然做，而選擇位於灣仔六國酒店的粵軒，是因為它是老字號裡的老字號。
文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）
近日身體不適，想吃一碗潤喉舒適的暖粥，然後，在腦海中浮現一款很多年前做飲食記者時拍攝過的古老粵菜：「鷓鴣粥」。念念不忘，必有迴響，最終眾裡尋它，特地前往六國酒店的粵軒試試，昧蕾宛如乘了一趟時光機，惜舊日的好。
前身飯店1933年開業
可以吃如此古老名菜的，全港並沒有太多老酒家仍然做，而我選擇位於灣仔六國酒店的粵軒，是因為它是老字號裡的老字號。
六國酒店前身的六國飯店在1933年開業，比第二次世界大戰還要早，捱過日治時期，撐過幾許風浪，直至1986年拆卸重建，稍稍竭息，在1989年重新開業，成為今天眼前的粵軒。
如此有歷史感的酒家，不知不覺見證小漁港銳變大都會，幽幽看著很多事物不復存在。
鷓鴣粥
說回鷓鴣粥，它其實是一款「無米粥」，是將名為「鷓鴣」的雀鳥剁成肉糜再煮成羹糊。基本上是用鷓鴣、木薯和蛋清煮成，食材簡潔，但勝在做的工夫繁瑣精煉，一見粵菜的精髓：不論是否珍饈百味，都一一經過精雕細琢。
做法是，從鷓鴣取肉，去皮去骨，將之剁碎，然後攪成鷓鴣蓉，並放入蛋白，令口感順滑不柴口。如斯像粥，最後是靠蒸熟的木薯，加入預先燉好的湯裡，二合為一後，慢煮成稠，當中最厲害的是，裡頭沒有放任何一粒米，但仍然像極了一碗沁入心脾的粥。
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