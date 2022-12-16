【圍爐食飯】全香港最佳煲仔飯——嚐囍煲仔小菜

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

當社交平台佈滿英國各地初雪的相片，香港都受到冷鋒吹襲，名副其實是「新界再低一兩度」。不要緊，那我們便留在港島，歎一煲熱氣騰騰的煲仔飯。

我要談的是位於堅尼地城的嚐囍煲仔小菜，2018年至2021年曾奪米芝蓮必比登推介，它長期穩於全香港最佳煲仔飯，沒有之一，因為它比同區坤記餸料多選擇，比天后石記價錢划算，讓我這種其實不論甚麼天氣都可以吃煲仔飯的人，有了大快朵頤的選擇。

Photo Credit: 莫小巧

對我來說，煲仔飯是一種雅俗共賞的平民美食，將飯、臘味、肉類等等放進平實的瓦煲裡，慢工出細貨，用熱力逼出食材的珍饈百味。

嚐囍的老闆是位老饕，曾在陸羽茶室的廚房工作，練得一手好功夫，然後出來開餐廳，邀得一位曾在坤記當廚、有多年煲仔飯經驗的師傅坐鎮，難怪煲仔飯特別出眾耍家。

不過，嚐囍的煲仔飯也不是將名店照辦煮碗，而是別樹一格，例如，坊間多用炭爐或煤氣爐，但它們卻用火山石爐，熱力更是平均又洪厚，讓飯焦金黃爽脆卻不會焦燶。

Photo Credit: 莫小巧

他們選用的是泰國絲苗米，米較受水，口感更彈牙，竅門是加了豬油提鮮，猛火將米煮滾，然後將適量米水舀掉，讓飯乾爽又粒粒分明。其後加入煲仔餸菜，必須一眼關七，不停將煲轉動郁動，讓它熱力平均，飯焦不會太厚。