【圍爐食飯】佐敦隱世即叫即煮黃酒雞米線——富金軒雲南米線

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

編輯打趣說，我頗有香港的士佬旗幟鮮明的性格：「唔過海」，介紹的餐廳都在港島。

最近，太陽從西邊升起來了，有種comfort food把我吸引到佐敦，是一家隱身於街市熟食中心的米線店，靜待一碗樸實無華的黃酒雞米線，然後熱騰騰送進嘴裡，簡直像一抹冬日的暖陽。

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這家米線店叫新龍江富金軒雲南米線（平記），位於佐敦官涌街市熟食中心，開業七年，家庭式作業，一家幾口用心經營，憑著口碑在「香港米線關注組」迅速走紅，但是好不好吃，還是需要用自己的舌頭親身驗證。

一天，午飯時間，爬過給人懶洋洋感覺的緩慢扶手電梯，鑽進沒裝潢甚至沒冷氣的官涌街熟食中心，是個空蕩蕩的舊式食堂，唯獨新龍江座無虛席，能想像，夏天必定是大夥兒大汗淋漓、肩摩接踵地低頭吃麵。

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別等夏天到來才試。甫坐下，點了一款招牌黃酒雞米線。傳統客家人會煮雞酒湯來坐月補身，慢慢便養成吃黃酒雞暖身的習俗，不少餐廳見狀，將之演變成米線。

新龍江這裡每一碗黃酒雞米線都是即叫即煮，逐個逐個細鑊炒香，像小鍋米線的原理，讓湯底更香濃入味。