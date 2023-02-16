【圍爐食飯】九唔搭八、但賓至如家的大坑泰國菜——New York Club

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

我請友人帶我去傳說中的New York Club，他笑著答我：「那是一家餐廳，不是酒吧也不是會所，自己走進去就是了。」

他沒說錯，那是一家位於大坑的隱世餐廳，其傳奇色彩來自於「九唔搭八」又玩味十足的店名，雖然有紐約一字，看起來一定是据扒，但賣的卻是泰國菜混入少量上海菜，同一張桌子，吃盡跨越國界的菜色，生蝦、豬手、醉雞、熱狗和炸湯圓......恰到好處地呼應著令人摸不著頭腦的店名。

更重要的是，這麼一家不起眼的小店，給你賓至如家的體感，它的存在，宛如一座大坑的社區客廳。

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開業20年「老字號」

New York Club已經在大坑開業20年，算得上老字號，但說來慚愧，這些年我都是過門而不入。

它淹沒在車房、酒吧和cafe之間，門面毫不起眼，沒有裝潢可言，連斜對面專門修理的士座位的「黃仔」師傳都比它更受注目。

但偏偏如此，一吃，更確是超越語言的驚喜。

「炒suki」