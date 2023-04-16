【圍爐食飯】米芝蓮必比登懷舊點心，排一小時是否值得？——大圍小館

我們想讓你知道的是
名為「第一叉」的叉燒，雖然價錢不菲，但是見五塊燒得焦爐香濃的叉燒上枱，也稍為感到值回票價。這道叉燒遠近馳名，由前米芝蓮一星燒味主廚炮製，特別選用至尊梅頭和一號背肌肉，口感特別鬆軟，其後配上多種本地醬料醃肉，用大火鎖緊肉汁，轉細火慢煮更入味，全憑燒味師傅經驗和耐性，看少一眼也不行。
文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）
新一年的米芝蓮必比登推介小食又出爐，自去年已經榜上有名的大圍小館，今年繼續穩如泰山。
今年初，小店更衝出大圍，於元朗開了分店，一樣以懷舊點心作為招牌，不論新舊茶客無一不歡喜至極。一場到來，試試新店吧，排了一小時，先要接受系統甚為混亂的入座安排考驗耐性（例如，兩人排隊遠比六人等得久，毫無邏輯可言）；其後入座，又是漏單，實在驚訝大圍店和元朗店是不是有種差天共地的距離，以至它可以獲得米芝蓮青睞？
可幸的是，幾款點心也算高質素，讓人未至於吃畢只剩一肚氣，排隊是否值得，先要看看食物有多獨一無二。
非一般古法灌湯餃
這個平凡下午吃過最不平凡的，可算是一個古法灌湯餃，遵循傳統製作，不像現在坊間灌湯餃浸在湯中，而是湯汁藏在密不透風的餃皮裡。
上湯用鯊魚骨、火腿等等慢火熬足三小時，慢工出細貨，其後雪成皮凍與餡料混合，一蒸出來，湯皮合一，香汁四溢，鮮味十足，而且餃身巨型得像兩個抱實的拳頭，啖啖湯，再是啖啖肉，實在非一般灌湯餃可比擬。
「第一叉」走醬？
午市也點了一道鎮店之寶——名為「第一叉」的叉燒，雖然價錢不菲，但是見五塊燒得焦爐香濃的叉燒上枱，也稍為感到值回票價。
這道叉燒遠近馳名，由前米芝蓮一星燒味主廚炮製，特別選用至尊梅頭和一號背肌肉，口感特別鬆軟，其後配上多種本地醬料醃肉，用大火鎖緊肉汁，轉細火慢煮更入味，全憑燒味師傅經驗和耐性，看少一眼也不行。
不過不知道是元朗店還是午市關係，我這天吃，侍應沒有像往常上桌時，為叉燒塗上陳皮南乳百花蜜醬，以及用火槍燒一燒，因而只覺叉燒平平無奇，也沒有如網上所說般「驚天地、泣鬼神」的入口即融，相反，我咬了好久，才完整嘴嚼完整塊叉燒，到底發生了甚麼事......
遊走舊時代
這裡燒賣採用新鮮豬肉和天白花厚寸菇，用料足見誠意；蝦餃的海白蝦鮮香爽彈，每啖都是舊時代的美味；還有我嫲嫲從前最愛吃的陳皮鯪魚肉腸。
我記得，在火炭某名不經傳的屋邨，一家叫「豪寶」的茶樓，會廳中央有條柱子，上面攤著幾部公家電話，廣播不停在響，「黃太，請聽三號線......」今次飲茶經驗或有它不足之處，但感覺像把舊時代封塵的價值，牽上了一部時光機，來來回回，看我們最終走失甚麼。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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