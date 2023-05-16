【圍爐食飯】煮出al dente的古法瀨粉——米芝蓮必比登新上榜「西關老祖」

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

今屆米芝蓮必比登名單於四月塵埃落定，共有六家新上榜，其中一家名叫西關老祖，店名像極一齣年代久遠的大台電視劇名，賣的不是甚麼名貴食品，卻是一種口感極似「狗仔粉」的古法瀨粉。

狗仔粉是一種1950年代至1960年代出現於香港街頭的小食，無論是手功還是材料，都被視為較為下欄的食品。

翻查資料，狗仔粉已經不是首次榜上有名，只是今次能再擠身大雅之堂，除了是勵志故事，令人萌生好奇心：這小店有甚麼過人之處能夠俘虜評判的舌頭呢？

Photo Credit: 莫小巧

al dente西關瀨粉

很多人將米芝蓮必比登與奪星混為一談，但其實必比登上榜的條件是，消費者以低於港幣$400享受到三道不包括飲料的菜式美食。如果你捧著$400走進西關老祖，幾乎可以試均所有食品，而且飽到嘔（litereally真的是嘔）。

先試試招牌食品中的招牌——西關瀨粉。因為它是外賣店，要捧著外賣回到十分鐘路程的工作室，幸好湯頭仍然是燙口，應記一功。老闆形容，瀨粉由粘米粉搓成，沿用廣東西關古法，每日人手打成，其後再以機器壓成條狀。甫打開碗，只見裡面除了有瀨粉，還有蝦米、冬菇、辣菜甫等等，大大碗，幾足料。

吃下口，湯頭味精比同區名店十八座狗仔粉較少，口感清爽，瀨粉感覺幾爽口Q彈，不會太粉嫩太腍身，像煮意粉時al dente的最佳狀態。辣菜甫比其他舊式麵店出色，不但爽脆，而且惹味十足，個人十分喜歡。