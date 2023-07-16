【圍爐食飯】澳牛光速餐的香港味

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開關了，要帶回港探親的親友吃一點地道香港美食，澳牛（澳洲牛奶公司）必然榜上有名。坦白說，這家餐廳是全世界坐得最不舒適的餐廳。你一定問，這樣的地方，為甚麼還要去光顧自討苦吃？
開關了，要帶回港探親的親友吃一點地道香港美食，澳牛（澳洲牛奶公司）必然榜上有名。
坦白說，這家餐廳是全世界坐得最不舒適的餐廳。人極多，嘈吵不已，侍應機械地務求將所有四人枱塞得滿滿，總是不得已要搭枱，左手手踭貼著陌生人右手的手踭，還有侍應的極品態度，催你下單、趕著送餐、最後逼你快快埋單，我只能胡亂將通粉往嘴裡不住送，15分鐘完成一頓飯，匆忙如將一生濃縮在一天。
你一定問，這樣的地方，為甚麼還要去光顧自討苦吃？
我用腳投了票，在這麼高壓情況吃下的光速餐，是一種尋遍世界再也找不到的香港味。吃過都知，提供的基本上只有香港茶記的標準茶餐，全日供應，從不換款，甫坐下，你要連續答侍應三條問題：「通粉或意粉？」、「炒蛋或煎蛋？」、「方包或多士？」。裡面還有些隱藏選項，例如你可以在叉燒和牛肉之間搖擺，也可以將火腿炒蛋換成厚厚的三文治。當然，餐牌還有很多散叫的食品，如蛋白燉鮮奶、杏汁燉雞蛋等等甜品，質素普通，但其他基本上都是茶餐的變奏，而且價錢不划算，只有「唔知頭唔知路」的遊客會嗌。
下完單，不妨在心內默念30秒，通粉便會飛快地出現於你眼前。論質素，茶餐質素很不俗，叉燒通粉湯底散發雞湯的濃香，我通常會再加點胡椒粉吃，那也絕不是甚麼平價貨色，滋味十足。炒蛋比煎蛋出色，蛋漿呈金黃香滑無比，方包鬆軟新鮮，茶走不但茶夠濃，而且色香味俱全，絕對是一頓水準頗高的港式茶餐。略嫌通粉偶爾會稍腍，逢星期三或日（皆是跑馬日），要看廚房師傅大哥心情，那兜通粉有時會軟腍得如糊狀，你我都知發生甚麼事。
堅持想帶親友拜訪，因為這裡完全體現了香港人分秒必爭、講求效率的精神，而且光顧它反映著一種人類有趣的奴性，明明侍應處處白眼，但是大家還是欲拒還迎、樂此不彼。不過，不得不提的是，澳牛侍應態度的好與壞，簡直是市面經濟狀況的寒暑表。疫情期間，眼見他們生意冷清，侍應遞上食物前突然「唔該前、唔該後」，那時總覺得，這世界只有一種鄉愁，就是澳牛阿叔突然笑面迎人。而最近，我發現澳牛還新聘請了幾位女侍應，看著她們拿著卡通原子筆不徐不緩地下單，聲量霸氣絕不輸給那些阿叔阿哥，一家老牌茶餐廳也反映某種性別意識，看起來很快如「譚仔遮遮」一樣塑造到「澳牛遮遮」。
專題下則文章：
【圍爐食飯】「海 三碗麵」只賣3款麵、招呼6位客人——吃麵只是幌子，碟牛肉才是主角？
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