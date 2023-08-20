【圍爐食飯】潮州打冷店的隱藏餐單——薄殼

灣仔區從前有一家老字號打冷店，名叫祥利飯店。最愛它的魚雲湯、焗魚腸和東江豆腐煲，大碟夾抵食，而且店開得夠夜，加班後過來還是坐無虛席，特別熱鬧，吃罷，來支大青島，確是人生一大樂事。埋單時，還有猶如生招牌的老闆「黃飛鴻」表演唸口簧心算計數，確實是灣仔一抹難得的庶民風景。

可惜此店於2019年初結業。往後四年我們失卻了更多，現在唯一可以暢所欲言地吐露，大概就是念掛一家對味的打冷店。近日光顧了同區的旺記打冷小菜館，它與祥利有種莫名的淵源。祥利結業之後，原在銅鑼灣開店的旺記便租了它本身的舖位，奈何疫情關係結業過，輾轉間，才在巴路士街重新開業。

Photo Credit: 莫小巧

是夜到訪，見當年坐鎮祥利的廚師原來都在，雖不了解店與店之間的千絲萬縷，但見到牆上掛著秀氣的書法字餐牌，確實令人聯想到祥利的舊式氣派。各款小菜都是一樣的鑊氣，而我們其實都是為了一款時令美食遠道而來——薄殼。

它是一種外殼薄如蟬翼的潮汕海產，通常盛產於中國南北沿海，只有端午後中秋前才當造，特別稀有，所以都屬於隱藏餐單，往往要預訂才吃得到。

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論外型，它的外殼就像手指尾一塊指甲般細小，像加細碼的青口，但是剝掉殼後，甫吃下口，貝肉卻是掛汁又肥美。店家用了金不換調味，先將金不換去莖切碎，然後爆香，再倒入薄殼，炒香，焗兩分鐘，肉質已是嫩滑無比。一顆一顆挑來吃，雖然考眼力和心機，但是等了足足一年，才這麼大快朵頤一次，便會甘心情願，大概是認真付出去嚐味，才是好好吃飯的一種真諦吧。

這個晚上，還點了胡椒海蝦煲，蝦碌大隻又圓潤，先煎後炸，吃下口油香四踐，實在無懈可擊；墨魚餅四平八穩，送酒一流；菜花炒豬耳，菜鮮甜可口，豬耳稍為柴口一點，但勝在夠鑊氣。

Photo Credit: 莫小巧

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去年吃過一次薄殼，是在九龍城的南記飯店，誰知吃過不久，60年的老店便宣佈光榮結業。很記得，那夜老闆端上薄殼，並教我們點一個肉絲炒麵，讓金不換汁緩緩流到麵底中，拌着吃，一吃便愛上，真是人間極品。當我們連聲讚好，老闆已經陪笑道，「這裡快不做了，人生的高峰已經過去，已經很滿足。」