【圍爐食飯】天下無不散之筵席，雖老套但真實——香香麵包

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

做飲食專題記者，到麵包廠採訪，註定令你又愛又恨。恨在於，往往要通宵達旦拍攝，麵包師傅總會在大家都好夢正酣時，已經悄悄投入一天的辛勤；愛，卻是那一口港式麵包的牛油香氣，縈繞久久不散去。

Photo Credit: 作者提供

幾年前，到過位於黃竹坑的香香麵包採訪，一拐進香葉道，未見招牌已聞其香，宛如一陣溫柔的風吹過，留下半生緣任你細閱。

香香麵包1966年在西環爹核士街創立，曾經是香港第二大麵包生產批發商，多年來自設廠房，堅持香港製造。最出色是一磚磚方包，因為採用傳統秘方，經三次發酵，讓麵糰有足夠時間發酵，才達至麵包獨有的鬆軟。如此耍家，難怪經年間獲多間老字號茶餐廳所喜愛，連中環大牌檔勝香園、瑞士咖啡室等等，麵包多士均向香香取貨。

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從前去勝香園獨愛招牌蕃茄通，深入了解後，往後再去，必點麵包出品。除了採用香香方包的多士尤其出色外，檸蜜脆脆確實是最流膾人口的款式，一吃便知絕無誇口。

圓形多士烘得外脆內軟，口感極好，牛油夠香，檸蜜滋味，論麵包的話，沒有日式麵包輕飄飄之感，每啖卻是鬆軟裡帶點紮實，如同剛中帶柔，吃的都是一輩子的心機。也是這次採訪後才知，勝香園其實還有多種麵包款式，值得有心人品嘗。

我私心喜歡它的豬扒煎蛋軟豬仔包，廚師將三文治切成心形樣子，外型娟好，一咬下口，也是真材實料，軟豬無比鬆軟，而且吸取了煎豬扒的油香四溢，非常好吃。

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