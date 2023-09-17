【圍爐食飯】天下無不散之筵席，雖老套但真實——香香麵包

我們想讓你知道的是
從前去勝香園獨愛招牌蕃茄通，深入了解後，往後再去，必點麵包出品。除了採用香香方包的多士尤其出色外，檸蜜脆脆確實是最流膾人口的款式，一吃便知絕無誇口。
文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）
做飲食專題記者，到麵包廠採訪，註定令你又愛又恨。恨在於，往往要通宵達旦拍攝，麵包師傅總會在大家都好夢正酣時，已經悄悄投入一天的辛勤；愛，卻是那一口港式麵包的牛油香氣，縈繞久久不散去。
幾年前，到過位於黃竹坑的香香麵包採訪，一拐進香葉道，未見招牌已聞其香，宛如一陣溫柔的風吹過，留下半生緣任你細閱。
香香麵包1966年在西環爹核士街創立，曾經是香港第二大麵包生產批發商，多年來自設廠房，堅持香港製造。最出色是一磚磚方包，因為採用傳統秘方，經三次發酵，讓麵糰有足夠時間發酵，才達至麵包獨有的鬆軟。如此耍家，難怪經年間獲多間老字號茶餐廳所喜愛，連中環大牌檔勝香園、瑞士咖啡室等等，麵包多士均向香香取貨。
從前去勝香園獨愛招牌蕃茄通，深入了解後，往後再去，必點麵包出品。除了採用香香方包的多士尤其出色外，檸蜜脆脆確實是最流膾人口的款式，一吃便知絕無誇口。
圓形多士烘得外脆內軟，口感極好，牛油夠香，檸蜜滋味，論麵包的話，沒有日式麵包輕飄飄之感，每啖卻是鬆軟裡帶點紮實，如同剛中帶柔，吃的都是一輩子的心機。也是這次採訪後才知，勝香園其實還有多種麵包款式，值得有心人品嘗。
我私心喜歡它的豬扒煎蛋軟豬仔包，廚師將三文治切成心形樣子，外型娟好，一咬下口，也是真材實料，軟豬無比鬆軟，而且吸取了煎豬扒的油香四溢，非常好吃。
專題下則文章：
【圍爐食飯】潮州打冷店的隱藏餐單——薄殼
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。