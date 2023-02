【析聽廣東歌】想像力之重奪：莊正《ZiNG!》的「滅世魔法」

香港歌手莊正脫離唱片公司後,首度以獨立歌手身分發行個人專輯《ZiNG!》。專輯以他的名字「ZING」(「正」的粵語拼音)來命名——而我相信小寫的「i」(即「我」)也有存在主義的意味。專輯始於莊正喜歡的「電玩」元素,而「虛擬世界」彷彿是一個對抗現實世界的符號——以「想像」對抗「實際」,以「自我創造」反抗既定價值。作者一方面以較陰沉的調性與音色來呈現一種「虛無」的狀態,另一方面運用了叛客搖滾(Punk Rock)來描繪存在主義中一種反抗的意象。

到底「著迷」於電玩遊戲,是「未大透」的表現,抑或只是旁人「未參透」的誤解?可能有人並不明白虛擬世界有什麼好著迷的,我想,我們並不能離開現實世界來獨立地討論虛擬世界,反而這更像一面鏡子。

對於這個問題,我也曾問過我一些來自不同背景的學生,我留意到他們的回答有一個共通點。儘管他們的生活並不乏密密麻麻的課餘活動,然而對現實世界卻感到枯燥乏味,這一點可能會令部分人感到費解,但事實可能就是如此,又或者,至少對他們來說,就是這樣。

回到現實世界裡,我們又是一個怎樣的角色呢?在那裡,我們可有容身之所嗎?抑或,我們就只是一個沒有亢奮、沒有樂趣、受盡壓迫的存在?在那裡,我們還有想像力嗎?抑或,我們都被要求成為一模一樣的人了?甚至只是一個可有可無的角色?最後,我還是「我」嗎?到底怎樣的生活才是尊重生命、「大透了」的表現呢?

《傳送槍》是一個符號,我想,在那裡我們有一個更大的想像空間——憑空腦內探險四維宇宙——在那裡我們能施展「滅世魔法」,並重新建構、創造自己的價值。

冒險者選擇了以「重生」的姿態來到這個世界,前方將充滿不確定性。或美好,或殘酷;或快樂,或悲傷。儘管如此,冒險者也願意鼓起勇氣,亦正正因為這種不確定性(沙特稱之為「不確定的確定性」),它代表著無限的可能性,而不是別人已鋪好的道路。

在冒險途中也時有徬徨、迷失,甚至自我質疑。面對世界的美好與殘酷,歌者彷彿不斷徘徊在喜悅與迷失、快樂與悲傷的狀態之間,兩種意念也在歌與歌之間互相交織,這帶給我一種既深刻又真實的共鳴。

