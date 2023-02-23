【析聽廣東歌】想像力之重奪：莊正《ZiNG!》的「滅世魔法」

香港歌手莊正脫離唱片公司後，首度以獨立歌手身分發行個人專輯《ZiNG!》。專輯以他的名字「ZING」（「正」的粵語拼音）來命名——而我相信小寫的「i」（即「我」）也有存在主義的意味。專輯始於莊正喜歡的「電玩」元素，而「虛擬世界」彷彿是一個對抗現實世界的符號——以「想像」對抗「實際」，以「自我創造」反抗既定價值。作者一方面以較陰沉的調性與音色來呈現一種「虛無」的狀態，另一方面運用了叛客搖滾（Punk Rock）來描繪存在主義中一種反抗的意象。

《傳送槍》

到底「著迷」於電玩遊戲，是「未大透」的表現，抑或只是旁人「未參透」的誤解？可能有人並不明白虛擬世界有什麼好著迷的，我想，我們並不能離開現實世界來獨立地討論虛擬世界，反而這更像一面鏡子。

對於這個問題，我也曾問過我一些來自不同背景的學生，我留意到他們的回答有一個共通點。儘管他們的生活並不乏密密麻麻的課餘活動，然而對現實世界卻感到枯燥乏味，這一點可能會令部分人感到費解，但事實可能就是如此，又或者，至少對他們來說，就是這樣。

看那個滅世魔法

咒法爆裂那一剎

這趟旅程最減壓

在幻想中建立

我怕你未會參透

這有趣奇怪魔咒

定是我未大透

回到現實世界裡，我們又是一個怎樣的角色呢？在那裡，我們可有容身之所嗎？抑或，我們就只是一個沒有亢奮、沒有樂趣、受盡壓迫的存在？在那裡，我們還有想像力嗎？抑或，我們都被要求成為一模一樣的人了？甚至只是一個可有可無的角色？最後，我還是「我」嗎？到底怎樣的生活才是尊重生命、「大透了」的表現呢？

《傳送槍》是一個符號，我想，在那裡我們有一個更大的想像空間——憑空腦內探險四維宇宙——在那裡我們能施展「滅世魔法」，並重新建構、創造自己的價值。

《Interlude》

冒險者選擇了以「重生」的姿態來到這個世界，前方將充滿不確定性。或美好，或殘酷；或快樂，或悲傷。儘管如此，冒險者也願意鼓起勇氣，亦正正因為這種不確定性（沙特稱之為「不確定的確定性」），它代表著無限的可能性，而不是別人已鋪好的道路。

《Where am I?》

在冒險途中也時有徬徨、迷失，甚至自我質疑。面對世界的美好與殘酷，歌者彷彿不斷徘徊在喜悅與迷失、快樂與悲傷的狀態之間，兩種意念也在歌與歌之間互相交織，這帶給我一種既深刻又真實的共鳴。