【析聽廣東歌】陳蕾《下流社會》：一種橫蠻與一種缺失

《下流社會》不難令人想到日本社會學家三浦展的同名著作，其中指出社會貧富趨向兩極化的現象。陳蕾的《下流社會》除了以「敗者」的視角對「上流社會」挖苦戲謔，在某程度上也突顯出「物質主義」與「後物質主義」兩種意識形態的針鋒相對，年青一代所控訴的不是遊戲的「勝負」，而是「遊戲規則」。如果我們將「下流現象」放到香港的殖民地及後殖民脈絡來觀察，這種現象也側面反映出殖民性的橫蠻及其主體性的缺失，而人們選擇「下流」只是這種形勢下的其中一種結果——一種消極的「選擇」作為對主體缺失的彌補，也就是說，既然沒有辦法改變外在環境，那總可以選擇「躺」了吧？這是社會的悲歌。

戰後的爺爺嬤嬤有錢也不敢花 年少氣盛的平成娃娃種一生只有瓜

這不禁讓我想起香港社會學家呂大樂的「世代論」，其描述了香港不同世代的特徵與差異。詞中的「戰後的爺爺嫲嫲有錢也不敢花」，諷刺戰後嬰兒潮一代，或廣義受惠於經濟高速發展的上一輩。弔詭的是，當他們認為「出生必須按守規則跟方針」、各人要安分守己的同時，他們的人生就像「開了掛」一般——「無人前來關心 這開掛的半生已丟失體溫」——指玩遊戲時作弊、不按照規則的意思。

圖片來源：陳蕾《下流社會》MV

根據同為戰後嬰兒潮一代的呂大樂與陳冠中等學者的觀點，由於當時的社會正處於戰後百廢待興的急速發展時期，加上並沒有太多前人的阻礙，於是戰後嬰兒潮的一代基本上可說是平步青雲，然而卻遲遲也不退下來。對於這種弔詭，歌者在質問，也在譏笑。

「下流」是現代社會的一種普遍現象，主流的經濟論述將其歸因於社會流動性、物質條件等等：「因為年青人買不起房子。」又或者，「因為物質太富裕了。」既然如此，與其說這跟「物質」有關，倒不如像沈旭暉所說，這是「後物質」世代與「物質」世代的針鋒相對。「後物質主義」對「物質主義」的徹底質疑及清算。

打工先靠譜 買樓好過租 結婚多美好 人應該多生點小寶寶

自1970年代麥理浩時期的經濟急速起飛，在新自由主義的經濟環境中，香港人能往上流動的機會增加，視「三／四仔主義」為人生目標（即「車仔」、「屋仔」、「老婆仔」，或再加上「仔仔」），視發展主義、「中環價值」為香港的核心價值，經濟成就成了香港精神，呂大樂稱之為「淺薄的香港意識」，羅永生則稱之為「香港主體性的殘缺／難產」。用羅永生教授的語言來說，這是一種「虛假自由主義」，也是與殖民權力共謀的本質，這長期以來使人成了自利的個體。這令部分人在分享了好處以後則忘記了一切價值——又或許其實不曾有過——這種毒素終令香港淪為「功利」的象徵。（這一點亦能解釋部分上一輩的藝人為何有如此之大的「價值」轉向。）

圖片來源：陳蕾《下流社會》MV

「殖民主義」／「殖民現代性」的餘毒在社會各個層面擴散，無論是職場文化，抑或是社會的價值觀等。於是這種香港精神也似乎成了丈量個人價值的唯一標準，當然這種外化的標準並不會站在年青人的角度出發，所以如果不按這一套規則的話，自然就是「太懶惰腐敗 風氣被敗壞 一堆不長進的小孩」了。

設法地上游想竄改權力戰鬥 多麼想拯救但無奈仍在蟻丘

年青一代質疑，為什麼一定要跟這套被他人所訂好的老規則？為什麼一定要按你的方向、你的綱領？（「沒按你的方向 太不識相」、「沒按你的綱領 太不尊敬」）年青一代要控訴的，不在於「遊戲勝負」，重點不在於他們有沒有能力買房子，不在於物質條件如何，而在於「遊戲規則」由誰來制訂，在於他們在社會中能扮演怎樣的角色。可惜故事的殘酷結局是，面對各種「殖民性」、物質主義在社會上長期積累下來的勢頭，他們嘗試拯救，卻敗下陣來，仍在蟻丘。