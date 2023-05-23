【析聽廣東歌】乘著木馬到達夢想的彼岸——張敬軒《隱形遊樂場》

即使你降生的 時世沒選擇

人間再蒼白 容得下想法

世界藍圖 只等你畫上 恐龍和巨塔

天下 仍是你畫冊

有些事沒法被改變，而「過去」就是其中的一樣，但「未來」仍留待你我去書寫，就像出現於MV中開首的一句：「THE FUTURE IS …… (Unwritten)」。「藍圖」代表人生的方向、將來的規劃，而「天下」可指內心的世界、看法，甚或乎——從MV的取材來看——兩者亦可指實質的地理空間。人間——現實世界——縱然再「蒼白」，但你我心中仍有一本「畫冊」，等著被填滿樂園般的繽紛色彩。

「恐龍」這個符號曾出現在《恐龍化石》一曲中，當中描述到，雖然時代變了，其他物種也進化了，但偏執古板的恐龍卻忘掉進化，「關於處世 我沒智慧 只知信仰別放低」，與善變的旁人默默對立。「寒流來時 仍然企定還未怕」，「熔岩來時 仍然挺直無懼怕」，直至「撐到最尾的一剎那 跌下」。MV中出現的一句「The Importance of Knees」（膝蓋的重要性），似乎也呼應了《恐龍化石》中的其中一句——「自陸地裡消失 日後掘到枯骨 亦是沒有屈膝」，象徵著一種執著，而緊接著的「軀殼沒了 元神仍然活著」也緊扣著「隱形遊樂場」中的意象。

圖片來源：張敬軒《隱形遊樂場》MV

「恐龍」也曾出沒於《黃色大門》：

讓那恐龍成群行過檯面 衣櫃入面藏著花園 心儀男孩長駐於身邊 夢要變真也沒那樣遠

生命從未如樂園 也可靠我創做浮現

生命即使從未如樂園，但只要更多的想像，夢中的樂園要變真就不是那麼遠了。而我認為那童話般的意象甚至乎並沒有一種十分具體的指涉，否則就不「黃色大門」了，因為那正是想像中的世界，又或者這樣說，「讓那恐龍成群行過檯面」象徵的就是一種想像力吧。

窗紗外 小鹿給我送支花

想想吧 真想給你見到他

而「巨塔」則曾出現於《飛簷》中：

就像 壁虎攀上 廿層巨塔

就像 黑貓飛過 露台邊

輕功輕到 在牆上能漫舞

彈彈波般 衝上十重天

歌詞同樣地充滿了想像力，以及一種對於自由的嚮往。「誰規定我飛的航線 不變」、「一跳 高過煙花」、「恕我太瀟灑 只愛在那槓上開花」。

所以，「恐龍」與「巨塔」象徵著「想像」、「自由」。