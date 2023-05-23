【析聽廣東歌】乘著木馬到達夢想的彼岸——張敬軒《隱形遊樂場》

我們想讓你知道的是
張敬軒的《隱形遊樂場》中，詞人黃偉文以「過山車」跌宕的軌跡，代表人生中的起伏，同時，它也是一種刺激與快樂。過山車來裝載仍在黑暗——深夜——中等待它的人，「快樂就是留給願意承受高低跌宕的你」。殘酷的現實生活雖然到處都有限制，但這個樂園卻是自由的。
即使你降生的 時世沒選擇
人間再蒼白 容得下想法
世界藍圖 只等你畫上 恐龍和巨塔
天下 仍是你畫冊
有些事沒法被改變，而「過去」就是其中的一樣，但「未來」仍留待你我去書寫，就像出現於MV中開首的一句：「THE FUTURE IS …… (Unwritten)」。「藍圖」代表人生的方向、將來的規劃，而「天下」可指內心的世界、看法，甚或乎——從MV的取材來看——兩者亦可指實質的地理空間。人間——現實世界——縱然再「蒼白」，但你我心中仍有一本「畫冊」，等著被填滿樂園般的繽紛色彩。
「恐龍」這個符號曾出現在《恐龍化石》一曲中，當中描述到，雖然時代變了，其他物種也進化了，但偏執古板的恐龍卻忘掉進化，「關於處世 我沒智慧 只知信仰別放低」，與善變的旁人默默對立。「寒流來時 仍然企定還未怕」，「熔岩來時 仍然挺直無懼怕」，直至「撐到最尾的一剎那 跌下」。MV中出現的一句「The Importance of Knees」（膝蓋的重要性），似乎也呼應了《恐龍化石》中的其中一句——「自陸地裡消失 日後掘到枯骨 亦是沒有屈膝」，象徵著一種執著，而緊接著的「軀殼沒了 元神仍然活著」也緊扣著「隱形遊樂場」中的意象。
「恐龍」也曾出沒於《黃色大門》：
讓那恐龍成群行過檯面 衣櫃入面藏著花園 心儀男孩長駐於身邊 夢要變真也沒那樣遠
生命從未如樂園 也可靠我創做浮現
生命即使從未如樂園，但只要更多的想像，夢中的樂園要變真就不是那麼遠了。而我認為那童話般的意象甚至乎並沒有一種十分具體的指涉，否則就不「黃色大門」了，因為那正是想像中的世界，又或者這樣說，「讓那恐龍成群行過檯面」象徵的就是一種想像力吧。
窗紗外 小鹿給我送支花
想想吧 真想給你見到他
而「巨塔」則曾出現於《飛簷》中：
就像 壁虎攀上 廿層巨塔
就像 黑貓飛過 露台邊
輕功輕到 在牆上能漫舞
彈彈波般 衝上十重天
歌詞同樣地充滿了想像力，以及一種對於自由的嚮往。「誰規定我飛的航線 不變」、「一跳 高過煙花」、「恕我太瀟灑 只愛在那槓上開花」。
所以，「恐龍」與「巨塔」象徵著「想像」、「自由」。
想得到煙花 馬上有煙花
你未看到嗎
城堡靠想像 仍可再攀爬
流亡荒野 眼前都有
遊園地裡 那羣木馬
置身廢城 仍可建造
人類最夢幻 剎那
專題下則文章：
【析聽廣東歌】陳蕾《下流社會》：一種橫蠻與一種缺失
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