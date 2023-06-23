【析聽廣東歌】香港樂壇還需要歌詞賞析嗎？

我們想讓你知道的是
有人會說歌詞也是面向之一，兄弟爬山各自努力，有人沉醉於音階，有人埋首歌詞，有何不可，何需勞氣討論？但事實上，歌詞文本研究有三個盲點，繼續向這方向書寫流行文化，徒然是故步自封。
最近知道有一本關於樂隊Beyond的書付梓出版，全書是講歌詞；又聞一間出版社準備推出其「香港詞人系列」的新書。時光彷彿倒流到上世紀九十年代到千禧頭十年，坊間出現不少香港流行樂的歌詞賞析專書。
我對現時還有針對歌詞分析的書覺得非常好奇，雖然我也曾寫過一兩篇講歌詞的文章，但很快就擱筆，畢竟本地樂壇，尤其近年，湧現了台前幕後同樣精彩的唱作人，新一代藝人風格由文青到小眾妖嬈搖滾死亡金屬無所不包，追星文化更非常熱熾，更不能不提數碼時代網絡及行銷的影響，上述種種都提醒了我們香港流行樂有著除文本分析以外的面向，且都是很好寫的題材。
當然，有人會說歌詞也是面向之一，兄弟爬山各自努力，有人沉醉於音階，有人埋首歌詞，有何不可，何需勞氣討論？但事實上，歌詞文本研究有三個盲點，繼續向這方向書寫流行文化，徒然是故步自封。
首先，歌詞文本研究，尤其是解讀，往往都非常主觀而又不一定準確。填詞人林夕1998年寫過一首《暗湧》，有人說是關於香港主權移交的政治隱喻，林夕則澄清是王菲的故事。我還看過一本香港流行曲評論集《夜話港樂》，說林夕在《相愛很難》中最後一句「別要張開雙眼」是「閉上雙眼不理所謂真相，勇敢地自我地不理旁人地相愛下去」，真是一滿紙荒唐言言。大佬，假如作者想起廣東話有「隻眼開隻眼閉」一語，會不會寫出這麼離譜的林夕外傳？
其二是將歌詞由音樂作品割裂於理不合。歌詞固然是流行曲靈魂所在，由前中國國務院總理朱鎔基20多年前在禮賓府發言時朗誦的《獅子山下》到年青人在社交平台的連篇囈語，都直接引用歌詞言志。但要明白，歌詞看似成為流行曲最廣泛代表的面向，是因為文字本身是易於傳達的形式，但為寫文章和著書立說，不能見樹不見林。
一首音樂作品除歌詞外，還有其他組成元素，包括旋律和編曲。普遍而言，各形式的藝術作品，如一套電影、一件藝術品、一首流行曲，都是一個整體，無法只抽取其中一個元素獨立剖析。就像中國大陸的Gala樂隊有一首流傳甚廣的歌曲《追夢赤子心》，個人來說我非常折服其歌詞所帶來的鼓舞。但在串流平台，包括原版、眾多翻唱和Gala樂隊時常因過於激動而破音的現場版本，都會發現觀眾留言的重心非常清晰地不落在歌詞，而是：可以走音不能降調。由是音樂作品之所以動人，遠不止歌詞的豪言壯語。
最後是歌詞文本分析的局限。一些耳熟能詳的歌詞確是藝人或組合的寫照。不過要理解清楚，先有他們本身的形象和追求，然後才有這些歌詞，單以歌詞不能論證任何結果。
專題下則文章：
【析聽廣東歌】乘著木馬到達夢想的彼岸——張敬軒《隱形遊樂場》
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