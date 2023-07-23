【析聽廣東歌】初久《半醉 30% Soaked》：借來的地方，借來的時間

短暫的相遇，短暫的激情。兩杯伏特加相碰，在迷迷糊糊中捉緊彼此剩餘的緣份。

初久《半醉 30% Soaked》歌曲以「酒」為題，故事描述一對男女在派對後發生了一夜之情，在一個「借來」的地方、一段「借來」的時間，短暫地相遇，短暫地激情。

一夜情只在乎「搵食」（在粵語中，較常見的意思是賺錢、謀生），也就是說，最理想的是一夜過後雙方又形同陌路，不再有任何後續的關係發生。但隨著故事的發展，這對男女似乎產生了不該有的情感，他倆珍惜著剩下來的時光，因為深知這借來的一段情既是短暫的，也不會開花結果，因為終有一刻要回各自的家。以為一杯酒後的激情將會隨著酒氣的消退而被忘卻，然而迷糊於半醉之間，三分醉 （30% Soaked），但七分醒，縱然已約定再不相見，但烙印卻刷不掉，記憶也抹不走。

怎會留下這一次記憶 約定再不相見

怎會留下這一個刺青 刷不掉烙印

《半醉》長約三分半鐘，但MV版本卻將近六分半鐘，其中出現了不少耐人尋味的文本及符號。

首先，在編曲上，歌曲始於一種偏現代新靈魂樂 （Neo-Soul）的風格，藉此呈現出隨性喝酒的意境，歌者氣聲般的輕吟，又為其演繹增添了半點醉意。到了歌曲的後段，氣氛則逐漸轉為搖滾，歌者的聲線堆疊著和音，唱腔也由朦朧漸進成高亢，伴隨著突出的電結他樂句、節奏激昂的鼓樂，互相交織出醉後的激情與一絲反叛。最後，歌曲在最激昂的時刻迎來了終結。