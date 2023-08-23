【析聽廣東歌】林家謙《怪我只敢做好人》：「我思考，我存在」

我思考，我存在。

夕爺（林夕）的這六個字給我們留下了許多的思考空間，這句話借用了哲學家笛卡兒的名言「我思故我在」，但脈絡不同，所指的也不盡相同。至於夕爺所指的是什麼，我相信這與家謙在一次訪問中所道出的意思相仿：「我們很多人對於當好人／壞人有很多內心的問題、掙扎，甚至是懷疑。這通通都沒有答案，反而通過這一切的沒完沒了的思考和學習，才是有靈魂的存在。」也就是說，正因我們思考，「我」才真正的存在，才不會淪為像歌詞所形容的「塑膠的複製人」，指沒有思想、靈魂的人，就像被複製而成的，只會人云亦云。

在MV中，作者運用了蒙太奇（montage）把沒戴眼鏡與有戴眼鏡的男主角（林家謙飾）從現實世界與內心世界區分開來，兩者交替出現。同時，作者透過傾向抽象的呈現方式為觀眾留下了更多的想像空間。當中出現了幾個較主要的象徵：床、時間、水與火、告解室。男主角在床上的輾轉反側刻畫出一種內疚與自責的情緒。

日月運行的軌跡、影子的移動、節拍器的擺動、鐘錶指針的跳動，描繪了時間的流動。水與火在基督信仰中的其中一個象徵是困境與試煉，而告解室則代表自己的信仰，狹義上就是向上主認罪與懺悔，尋求赦免與和解，從廣義上來解讀的話，這也象徵一切有神、無神論信仰。而其中兩個較具象的畫面，男主角在吃早餐代表的可能是日常生活，而創作與演奏則代表了想法與情感的表達。

圖片來源：《怪我只敢做好人》MV

最後一幕是男主角在告解室內唸唸有詞，畫面也沒有以任何音樂或聲音來襯托，所以到底他說的是什麼真的無關緊要，這反而引伸成我們每個人所遇上的不同境遇與難題。在日常中，我們有著不同的遭遇，有些甚至會令我們輾轉反側，我們經過試煉，一步步走向心中的告解室，面對真實的自己，思考、自省、學習令我們成為了有靈魂的存在。

家謙在訪問中又談到一些有關善惡的哲學問題，他引用莎士比亞《哈姆雷特》中的一句：「There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. （沒有什麼事物本身好或壞，只是思想使其如此。）」善惡的本質並不存在於事物或事情的本身，而是由觀者的感知和詮釋所決定。也就是說，善惡的概念是主觀和相對的，我們對某事物或事情的價值判斷，取決於我們的思想、信念以及文化等多方因素。如此看來，事情本身既沒有善惡，但我們怎麼看待某事情，卻反映了我們是怎樣的人。

人 難道需怕善欺惡才可像個人

到底人該如何面對「怕善欺惡」這種現象呢？面對不公義的事情，有人會忍不住而動了義怒，但同時也有人會因怕惹禍上身而選擇不作聲，這也似乎更貼近軟弱的人性，誰說都看似有理。

難 難幻想愛能感化恨

到底愛能感化恨嗎？「愛」可能是一種能化解「恨」的配方，但有時我們也會受不同的因素影響而選擇不去「用藥」，甚至乎我們並不相信這個配方的效力。這也是一道人性的難題。