【析聽廣東歌】林家謙《怪我只敢做好人》：「我思考，我存在」

我思考,我存在。

夕爺(林夕)的這六個字給我們留下了許多的思考空間,這句話借用了哲學家笛卡兒的名言「我思故我在」,但脈絡不同,所指的也不盡相同。至於夕爺所指的是什麼,我相信這與家謙在一次訪問中所道出的意思相仿:「我們很多人對於當好人/壞人有很多內心的問題、掙扎,甚至是懷疑。這通通都沒有答案,反而通過這一切的沒完沒了的思考和學習,才是有靈魂的存在。」也就是說,正因我們思考,「我」才真正的存在,才不會淪為像歌詞所形容的「塑膠的複製人」,指沒有思想、靈魂的人,就像被複製而成的,只會人云亦云。

在MV中,作者運用了蒙太奇(montage)把沒戴眼鏡與有戴眼鏡的男主角(林家謙飾)從現實世界與內心世界區分開來,兩者交替出現。同時,作者透過傾向抽象的呈現方式為觀眾留下了更多的想像空間。當中出現了幾個較主要的象徵:床、時間、水與火、告解室。男主角在床上的輾轉反側刻畫出一種內疚與自責的情緒。

日月運行的軌跡、影子的移動、節拍器的擺動、鐘錶指針的跳動,描繪了時間的流動。水與火在基督信仰中的其中一個象徵是困境與試煉,而告解室則代表自己的信仰,狹義上就是向上主認罪與懺悔,尋求赦免與和解,從廣義上來解讀的話,這也象徵一切有神、無神論信仰。而其中兩個較具象的畫面,男主角在吃早餐代表的可能是日常生活,而創作與演奏則代表了想法與情感的表達。

圖片來源:《怪我只敢做好人》MV

最後一幕是男主角在告解室內唸唸有詞,畫面也沒有以任何音樂或聲音來襯托,所以到底他說的是什麼真的無關緊要,這反而引伸成我們每個人所遇上的不同境遇與難題。在日常中,我們有著不同的遭遇,有些甚至會令我們輾轉反側,我們經過試煉,一步步走向心中的告解室,面對真實的自己,思考、自省、學習令我們成為了有靈魂的存在。

家謙在訪問中又談到一些有關善惡的哲學問題,他引用莎士比亞《哈姆雷特》中的一句:「There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. (沒有什麼事物本身好或壞,只是思想使其如此。)」善惡的本質並不存在於事物或事情的本身,而是由觀者的感知和詮釋所決定。也就是說,善惡的概念是主觀和相對的,我們對某事物或事情的價值判斷,取決於我們的思想、信念以及文化等多方因素。如此看來,事情本身既沒有善惡,但我們怎麼看待某事情,卻反映了我們是怎樣的人。

人 難道需怕善欺惡才可像個人

到底人該如何面對「怕善欺惡」這種現象呢?面對不公義的事情,有人會忍不住而動了義怒,但同時也有人會因怕惹禍上身而選擇不作聲,這也似乎更貼近軟弱的人性,誰說都看似有理。

難 難幻想愛能感化恨

到底愛能感化恨嗎?「愛」可能是一種能化解「恨」的配方,但有時我們也會受不同的因素影響而選擇不去「用藥」,甚至乎我們並不相信這個配方的效力。這也是一道人性的難題。