【析聽廣東歌】Kolor《工廠大廈》：小鎮裡的聲音貨倉，未關燈仍發光

我們想讓你知道的是
在香港，從事藝術創作工作的人，由於士紳化的關係，追夢也只好瑟縮在租金較有善的工廈小角落，活在環境嚴寒與殘酷的商業社會裡，在別人眼中看來我們都是「不事生產」的、「乞食」的，雖然如此，結他線也不知斷了多少遍，但仍堅持內心中期盼著的曙光到來。
在香港，做音樂、藝術的似乎都與「工廈」結下了不解之緣，這與政治經濟不無關係，市場經濟、經濟轉型、工廠向北移、士紳化等因素造就了香港獨有的文化生態。如果我們將「工廠大廈」放到現代主義的脈絡來閱讀，它可能會被視為單一化、標準化的象徵，但當我們把它放到香港這個獨特的脈絡來理解，這可能又會是徹底的另一回事，這是一個想像的共同體（Imagined Community）——一個小鎮裡充滿溫度與盛載著夢想的「聲音貨倉」。
未關燈 工廠單位小小一角發光
望煙囪 全場工友堆起聲音貨倉
一對鼓棍 從來無間斷 節奏當天開創
結他線 不知斷過幾多次 見曙光
在這七D房 寒夜裡 仍然不休的工廠
這裡的「寒夜」與「曙光」，除了是指實質的、客觀的時間與氣溫，也可以引伸至個人心靈，甚至是社會層面的指涉。在日間，我們都過著養家糊口的生活，於是我們不切實際的夢想，一個像夢幻般存在的「聲音貨倉」，也只能在夜裡才開始運作。
在編曲上，除了樂隊編制，我相信作者是刻意地運用較大殘響的弦樂來營造這種夢幻般的氛圍。我們從事藝術創作工作的，由於士紳化的關係，追夢也只好瑟縮在租金較有善的工廈小角落，活在環境嚴寒與殘酷的商業社會裡，在別人眼中看來我們都是「不事生產」的、「乞食」的，雖然如此，結他線也不知斷了多少遍，但仍堅持內心中期盼著的曙光到來。
沿途幾多天地都看到
困惱或迷路 有你來共渡
沿途幾多損耗也沒旁鶩
同道人盡皆知 直衝去達到
雖然這一趟旅途的經歷相當豐富——「沿途幾多天地都看到」——也依然會有損耗的時刻，卻因為心中有目的地，更重要的是「有你來共渡」，縱然時有困惱或迷路，但總能保持沒有旁鶩，沒有令自己分心的事物，一起慢慢地調整過來，找回正確的方向，繼續向前衝去。
能同渡困難奮戰是有幸
默默幹昔日工廠 像小鎮
在內有安全感 暴雨中的晚燈
「昔日的工廠」象徵著富有人情味的小鎮，除了自己一個在內默默地幹，這也是一個「工友」關係密切、互助的社區。「小鎮」當然可以直指實際地域上同一區內的社群，也就像大家能夠相約「工友」一起到飯堂吃個午飯，晚上又來喝幾罐啤酒，無所不談，但我甚至認為，這個「小鎮」也可以是一個想像的共同體(Imagined Community），指的是即使處於不同地域，但擁有同樣信念的社群——只要你相信這「工廠大廈」、「聲音貨倉」。對小鎮內的人來說，它就是「暴雨中的晚燈」，在看不清楚前路的時候，靠它引領方向。
從來工廠走自己那套
去鑄造名號 鑄上每張刀
方才提過，在現代主義的脈絡來解讀「工廠大廈」這個符號的話，它可能在某程度上帶著單一化、標準化等負面意涵，但KOLOR《工廠大廈》的語境是完全不同的。我認為，這裡的「工業」甚至乎是一種反動的象徵，有種要與外面的「商業」區分開來的意味，這個工廠小鎮不隨外面的做法，只按自己心中的那套去鑄造名號、去鑄上每張刀。
完成工廠的達標報告
這一盞燈給世間看到
信我內心中那套
這工廠宣布得到
人生的最高分數
最後，我相信KOLOR這首《工廠大廈》（梁栢堅填詞）鼓舞著在寒夜裡仍然堅持追夢的每一位，衷心希望在工廈小角落裡的「每一盞燈」都能夠被世界看到！
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