【析聽廣東歌】2023年的尹光現象——有人會問：尹光憑咩？

七十四歲的尹光入行數十載，本年首次獲提名商業電台「叱吒樂壇我最喜愛男歌手」，入圍十二強後，更一路過關斬將，力拒一眾當紅歌手，進入五強階段，跟天王張敬軒和MIRROR三子分庭抗禮。

視MIRROR十二子猶如命運共同體的非「鏡粉」，可能更會為其他出局者抱不平：林家謙本年在澳門和倫敦的「L*underground」演唱會俱是頂級鉅製；洪嘉豪今年有發表新專輯；馮允謙、MC張天賦，本年都擁兩首叱咤冠軍歌。

於是會問：「本年只出『食住個勢』出一首歌、無發行專輯，辦過區區一場演唱會的尹光，『憑咩』？」

誠然，尹光有今日的氣勢，非「食住個勢」四字了得。AI熱潮當然是他的一霎好風，但能攢上熱潮，本身都要有斤兩。約莫是今年六月，有人以人工智能合成其聲線，翻唱《一人之境》、《Dear My Friend》，都是當時得令的金曲。尹光隨即接受訪問，談及AI演唱有表達感情的局限，同時無法複製歌手現場演唱時與場地氣氛互為影響的過程；他也講到語言模型ChatGPT寫作自己故事時與真人存在落差。凡此種種都反映他對現今最新的科技潮流實有一定程度的認識，絕非只任人擺佈隨波逐流，做些連自己都不知為何物之事。

提到尹光的歌，第一印象自是《三個姣婆六個波》、《數毛毛》、《你阿媽大減價》等市井諧趣，但教我印象深刻的，有千禧年後結合rap唱得街知巷聞的《少理阿爸》，粗鄙的歌詞傳遞的訊息是禁毒。還有《一個黐膠線的少年》，主段以第三人稱敘事，講的是一個叫志華的少男，在塑膠花廠沒日沒夜，無補貼也要超時工作。驀地轉調的副歌段落，轉成志華像病態般的獨白，尹光清脆高亢的歌聲反覆唱著「我要向上我要發達」，最後總結的是「社會進步多得佢」，是教人拍案叫絕的反諷。

以上的歌，又例如寫草根人物無奈謀生的《十四座》、《的士佬生涯》等，都是不可多得的社會寫實主義（social realism）作品，是小人物、社會事的質樸寫照，教人管見香港真實的一面，以及主流外的文化。如果對我們城市中的次文化太過輕視，或未有留意，很易就會下出「市井歌手今天都登大雅之堂」的結論。但音樂並不是由雅俗定高低。

《明報》早前一連三週末刊出了署名潘拔的文章，講及香港流行樂中少獲注視的作品「本真」，振聾發聵。簡而言之，不少香港歌手的歌，表達的其實少是歌手的「本真」，更多的是投射出填詞人、製作人的故事、情感。尹光的歌，卻都有著「本真」，有毫不掩飾自己愛賭的一面，有面向草根的廟街風格，有對社會的嬉笑怒罵。近月回應AI熱潮的《Dear Myself》，引用多首上述歌曲，更是以總結一生的角度，共冶歷年的本真於一爐，道出數十年如一日做自己音樂的心路歷程。鄭秀文說聽罷動容，不是恭維話；他最近的紅館演唱會，也獲《一人之境》的原唱者、同是「叱吒我最喜愛男歌手」五強的林家謙拍片支持。

商業電台的叱吒樂壇頒獎典禮不是學院派獎項，不是靠音樂優勝劣敗，決定性的因素還有當下的風潮、人氣。今時今日的香港，在投票不投票、投誰都或誤墮法網的情況下，參與人畜無害——極其量會受的傷害是失落獎項——的樂壇頒獎禮，手上一票更會令一些超乎常態的事變真，何樂而不為？同樣的情況在2018年的一屆就試過一次，久未在樂壇活動的古天樂，憑和謝安琪合唱的《（一個男人）一個女人和浴室》，力壓陳奕迅、張敬軒、許廷鏗等，奪「最喜愛男歌手」。今年尹光要問鼎此獎，似乎非不可能之事。

靠著AI翻唱熱潮執著話語權的尹光，最近卻申請禁制AI翻唱自己的聲音，未免是過橋抽板，或許這也是他的「本我」。不過還是那句老話，既然「叱吒」不是學院派，始終是娛樂圈獎項，食相難不難看，在跟紅頂白的娛樂圈中，竟也似乎不是一回事。元旦日在「叱吒」佑大的舞台上有無諧趣歌，實教人浮想聯翩。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin