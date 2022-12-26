【港產新戲劇】《窄路微塵》：疫情下的性情中戲

（注意：文章含少量劇透。）

疫情之中，熒幕如在平行時空，電視處境喜劇的角色不戴口罩、自由地出入境，而本年度大賣的《飯戲攻心》（2022）也寧願讓觀眾在無疫的虛構世界笑笑就算。

新冠肺炎這題材本身太大、太嚴肅，因是集體經驗，拍出來容易濫俗，加上可供參照的電影實在不多，如《1:99電影行動》（2003）之類，不過是鼓勵市民逆境自強的雜錦宣傳片，而《天作之盒》（2004）則以悲情襯托人間有愛，渲染犧牲精神，雖基於真實但真實感乏乏，所以在此，必須先稱讚新晉導演林森的勇氣。

手法上，《窄路微塵》採用近於新寫實主義的方式敘事（即是其所是，而不勉強把故事引向理想結局或說教），運用大行其道、比定鏡更能產生現實感的搖鏡，讓角色在不緩不急的戲劇節奏與若隱若現的小調配樂中，既虛且實地展現性情。

不同於情節繽紛、象徵滿滿的陳果電影，《窄路微塵》主要靠角色性情來維持屬於香港本土的張力。其中，袁澧林（劇中角色是單親媽媽Candy）在電影初段應徵清潔公司一幕頗為先聲奪人。她一身妖氣MK打扮，搖身搖勢，話音飄浮而半沉醉於自己世界似的，加上及後自娛式拖地一幕，頗見王菲在《重慶森林》（1994）中演現的「傻可愛」魅力。雖然及後的演繹因女兒戲份增加、母性蓋過野性而不連貫，但袁澧林終究能呈現角色逞強、懦弱、鬼祟、反反覆覆但樂觀的複雜特質。

圖片來源：電影《窄路微塵》劇照

塑造吸引觀眾的性情，可省卻複雜地設計布局的工夫，正如現實中，我們傾向親近性格吸引的人而又對他們份外寬容。然而，導演並沒偷懶，機巧地以比不織布口罩還細密緊緻的細節深化性情，首先，把故事主角窄哥（張繼聰飾）設定為小型清潔公司老闆是非常聰明的，不但讓他可以穿行於多個香港空間，如望海而囤滿口罩的豪宅、因業主賺夠移民而光榮結業的餐廳、有波波池的派對房間、老人亡故而只留下一灘血的凶宅……自然而然地帶出貧富兩極的隱喻，而且讓他與其他角色展開不尋常但合理的對話，突出他隨遇而安、守己、活在當下、容許小粗俗的價值觀，與共事的Candy既形成對照，又折射香港底層眾生的可能想法。在此設定下，他的表演愈真、內心戲愈發自內心，處於同一城市的觀眾就看得愈入肉。

同樣，兩母女的演技與衝突也見相得益彰。偷和騙與否，無疑構成《窄路微塵》的主軸，讓觀眾反思罪惡是否底層人民的必然選擇。而加入親情元素的公式，早見於1948年首映的新寫實主義經典電影狄西嘉（Vittorio De Sica）的《偷自行車的人》，裡面因被偷單車而偷單車卻當場斷正的父親，非如此不可，只能無奈地失去作為兒子模範的尊嚴，而譚家明的《父子》（2006）則索性奪去父親光環，讓周長勝（郭富城飾）逼兒子偷錢的行為貼合大眾在現實生活中對窮人的偏見，逆反父慈子孝的的刻版銀幕設定。