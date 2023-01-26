【港產新戲劇】屈我啦！屈我啦！我冇問題㗎：略論《正義迴廊》與港產電影金句

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電影的選角、佈局、情節、隱喻俱佳，但於觀眾而言，走出戲院，還剩下甚麼？或許只多了一句口頭禪：「屈我啦，屈我啦，我冇問題㗎！」有趣的是，電影金句素來最能融進記憶，有時我們甚至會說出某句電影對白卻忘記出處。
《正義迴廊》（2022）是罕有不靠星級陣容但叫好叫座的電影，故事以2013年「大角咀肢解父母案」為底本，採取奇案懸疑化的策略，引人層層深探。這策略固非港產電影的新嘗試，早年讓黃秋生首次稱帝的《八仙飯店之人肉叉燒包》（1993）便建基於1986年的澳門八仙飯店滅門案，而近年也有改編自王嘉梅命案的《踏血尋梅》（2015）。
呈現奇案不能平鋪直敘，需要出奇制勝，《正義迴廊》最出彩之處在於加插主角（楊偉倫飾）扮演希特拉的情節，讓虛構的現實鍍入導演何爵天著意營造的劇場化效果，但遠超於「劇如人生」的低層次表達，而是象徵耽溺於自我世界的人難再分辦真假與人情。
另一方面，楊偉倫與麥沛東的演技非常奪目，前者複雜地冷靜、後者渾然天成地懵懂（讓人想起《黃金花》（2017）中扮演自閉兒的凌文龍），使觀眾自然代入可存在於真實的合理人和合理場景，感受更深，這亦間接為近年舞台劇演員跨進影視圈的隱約潮流，贏得更廣泛的認可。
電影的選角、佈局、情節、隱喻俱佳，但於觀眾而言，走出戲院，還剩下甚麼？或許只多了一句口頭禪：「屈我啦，屈我啦，我冇問題㗎！」（甚至被製成sticker，在社交平台間廣傳）有趣的是，電影金句素來最能融進記憶，有時我們甚至會說出某句電影對白卻忘記出處，而麥沛東說的這句話正好敲中大眾的共感，得以在流行語境中存留，強化電影的「紀念價值」。
電影金句一般較簡潔，也可長但引人背誦，其功能眾多，可稍加分類。首先，上例屬於「容易引用型」或香港流行語所謂「萬能key」，即可讓觀眾輕易在日常生活中另類借用，如在閒談中聽到對方語帶不實的指控，便可以此調侃。
另外，又有喜劇常用的「語言遊戲型」，可透過食字、自相矛盾、重覆、佯謬、押韻、偷換概念等技巧來引爆笑點或揭破笑背後的蒼涼，周星馳的無數經典電影對白固然是範例，而香港棟篤笑元祖黃子華在《飯戲攻心》（2022）也當仁不讓，如利用尾字的粵音押韻，諷刺地道出：「愛情係與其等他改變，不如鵲巢鳩佔。」、「相信嘅就係命運，唔信嘅就係緣份。」
至於浪漫大師王家衛，則創作了大量「詩型」金句，短至《一代宗師》（2013）：「世間所有的相遇，都是久別重逢。」長至《阿飛正傳》（1990）：「聽人講，呢個世界有種雀仔係無腳嘅。佢只可以一直咁飛呀飛，飛到攰嗰陣，就喺風裡面訓覺。呢種雀仔一世只可以落地一次……嗰次就係佢死嘅時候。」
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