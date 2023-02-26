型到盡頭便是Cult：《殘影空間》的過度典型

之前與一位做監製的友人聊天，他說香港電影已死，只能寄望跨國合作拍片能讓香港電影再次衝出香港。無疑，一方面，《毒舌大狀》（2023）雖破票房紀錄，但始終只能讓香港人圍爐取暖；另一方面，拍攝合拍片，已不能靠港產片廿年前的領先優勢和聲望，畢竟到現在，如友人所說，中國、韓國等地的電影工業成熟，已不是香港導演想湊過去，別人就歡迎，只能轉而與二三線的電影小國合作，求攻他們的市場。或許出於這個原因，母公司在新加坡的mm2便讓新加坡導演陳志文拍了一部班底意義上的香港電影──《殘影空間》（2023），在2021年10月27日於香港國際電影節首映後，便在印尼放映，至今才在香港正式上畫。

圖片來源：電影《殘影空間》海報

說實在，這電影一點也不香港，幾乎全取沒有地域特性的內景，沒有地道潮語，不探討本地現實議題，也毫無政治隱喻可言。基本上，按劇本在英國拍，便是英國電影，在泰國拍，便是泰國電影，不會產生違和感。荷李活電影也常淡化地域特性，比如觀眾很少會見到美國小鎮的居民用很地道的俚語對話，這顯然是為了減低異地觀眾的文化抗拒，增加電影在全球的適應度。

當然，電影票房與本土程度未必直接掛勾，很本土的電影可以在本地慘淡收場（比如許鞍華的《天水圍的日與夜》（2008），只在百老匯電影中心放了兩周，每天一場）。反之亦然，主攻國際市場的電影也未必大放異彩。箇中，質素固然至關重要。

《殘影空間》的質素如何，決定它能否被賣得更遠。觀影過後，實在不感樂觀，但願以下只屬個人偏見。

首先，必需說，演員是完全沒有問題的，鄧麗欣、姜皓文、謝君豪、凌文龍、余香凝等，都能恰如其份地配合角色設定，表現出適當的情感與反應。另外，電影中，用以表現潛意識詭譎陰鬱的動畫特效，切合劇情與美感需要，也見可觀。

圖片來源：電影《殘影空間》劇照 凌文龍

然而，這電影作為類型電影過於類型化，當中的關係設定、對白、衝突也過於典型。典型既可以是削弱文化偏側的選擇、達致普遍有效的工具，又可以是推敲不足的失敗結果。電影一開始，滿地玻璃碎，殺人者主動報警，說：「唔好意思，我殺咗佢哋，麻煩你哋而家過一過嚟。」實在非常直接。以死人開局的作品多不勝數，但包裝的方法亦可有多種，如《正義迴廊》（2022）便選擇讓主角把神秘的重物丟下海，讓觀眾稍後才發現那其實是親人的肢體，但《殘影空間》卻選了最簡單的方法交待，只加強死者樣貌的震撼感來掩蓋單調。

接著，電影不斷神展開，講述一個主張性惡的心理醫生（謝君豪飾）與主張性善的心理醫生（鄧麗欣飾）角力，前者不斷向病人傳達「人是自私的」這個老掉牙的信息，使他們殺人，並終使後者也殺掉自己的父親並掩飾真相，讓觀眾或許因人真的自私的表達而震攝、而深刻。姑勿論效果如何，二元對立的過分強調顯然不容於今日講究多元的知識型社會，只會因粗淺而突兀。（必須補充的是，心理醫生以榮格的名「Carl」來代稱他、用現代心理幾近摒棄的「閹割焦慮」來理解病人，很見資料準備嚴重不足。）再者，二元對立建構於沒有生命立體感的典型人物與抉擇之上，更欠缺說服力，比如以下幾組人物以及對應的殺人動機：