【港產新戲劇】《白日青春》：沒有難民，只有「自己人」

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來自馬來西亞，並已取得香港身分證的劉國瑞，在馬來西亞生活的時候，就感受到在馬來人主導的社會中，華人的種種限制，後來他往香港升學就業，又走訪過來自不同國家的移民家庭，其獨特身分與閱歷，令他對身分與身分認同有著獨特觸覺，在拍攝取材與敘事方面均有著不一樣的視野。
《白日青春》是一部既具國際視野，又反映本土社會問題，言之有物的電影；表面上電影好像探討難民困境，事實上卻是所有為追尋更安穩生活而離鄉別井的人生活的故事。如果觀眾曾經或現正於外國生活，也許會對電影更有共鳴，甚至對其意念感到震撼。
（以下內容涉及劇透）
電影的訊息量豐富，很多情節都值得細味。在電影早期有一場三隻小羊玩耍的戲，視覺上很明顯有一隻羊跟另外兩隻不一樣，因為牠是黑色的，其後小黑羊還被哈山（林諾飾）抱走。
哈山在香港出生，土生土長，在香港受教育，還有中文名字「莫青春」，但他終究跟父母一樣，沒有香港居留權，不是「香港人」，只是大眾眼中的「難民」[註]。哈山手中的黑羊，其實象徵了他，還有一眾「與眾不同的人」。
哈山的生活圈子中，有一位重要的角色努曼叔叔（Asif Hussain飾），他在電影開場時友善地跟哈山的爸爸阿默（潘文星飾）分析，指出跟他們同鄉的阿里（簡崇曦飾）已經取得香港身分證，會歧視他們這種還在等候審批、隨時會被遣返的人。儘管阿里的歧視可能只是努曼的過份揣測或刻意扭曲，但這身分差異聽起來卻合情合理。
身分本是一個相對簡單的客觀概念，就像羊、巴基斯坦人、難民，但在全球人口流動增加，歷史與文化因素影響下，身分認同卻越來越複雜，如黑羊、有香港身分證的巴基斯坦人，會犯罪的難民等，於是會有「自己人」與「其他人」的分別，甚至出現排他性。
因身分而起的排他問題，其實不僅出現於《白日青春》中「本地人」與「難民」的分別，而是全球都會面對的問題，就像在日本電影《ある男》（那個男人）中，城戶章良（妻夫木聰飾）是第三代在日韓僑，明明在日本土生土長，法律上身分是日本人，職業律師也是有識之士，卻還是會被歧視他的韓裔身分，就因為身分認同的主觀排他性。
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