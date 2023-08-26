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【港產新戲劇】《過時·過節》：沒有因果關係的故事，過度扁平的華人父親

TNL+ 2023/08/26 ,

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德尼思化

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《過時·過節》被稱為「嚴肅版的《飯氣攻心》」，同樣以「一家人齊齊整整食飯」這題材，講述家庭親情的衝突和矛盾。基於《飯氣攻心》的延續效應，自然也引來不少觀眾入場。不過，傳統的家庭議題歷來已有無數佳作，尤其連繫到「餐桌」，很難不想起李安早年的《飲食男女》。珠玉在前，《過時·過節》無法跨越高牆。

英國文學家Edward Forster，著有經典的storytelling入門書《小說面面觀》，當中最廣為人知的觀念，分別是「情節和故事之別」，及「圓形人物與扁平人物」。而這兩點，和storytelling的優劣有直接關係，也很能分析《過時·過節》在劇情鋪排、人物塑造的失敗。

傳統的家庭議題，難以跨越的高牆

2022年，曾慶宏執導的《過時·過節》上映。這部電影比起一樣在香港「首部劇情電影計劃」第五屆獲獎的《燈火闌珊》早了一年公映，觀眾待遇可謂相差極大。前者票房累積至今過千萬港元，而後者即使工作人員努力在網路群組宣傳，也僅得二百多萬票房。

兩部電影的水準相近，票房差異的主因之一，乃《過時·過節》剛好排在《明日戰記》、《飯氣攻心》等港產片之後，香港電影票房不斷突破史上新高的熱潮。時勢使然，與電影本身的質素沒什麼關係。

另一方面，《過時·過節》被稱為「嚴肅版的《飯氣攻心》」，同樣以「一家人齊齊整整食飯」這題材，講述家庭親情的衝突和矛盾。基於《飯氣攻心》的延續效應，自然也引來不少觀眾入場。

不過，傳統的家庭議題歷來已有無數佳作，尤其連繫到「餐桌」，很難不想起李安早年的《飲食男女》。珠玉在前，《過時·過節》無法跨越高牆。藝術高低畢竟是殘酷的現實，拿得出來給世人觀看，就必須面對與同類型的作品比較。

曾慶宏是新晉導演，這種比較或許過於殘酷。但即使站在所謂香港本土，情感加分的立場，《過時·過節》仍然在情節、人物兩方面犯下致命的錯誤，讓觀眾難以投入電影塑造的世界，無法被角色的言行所說服。

（以下內容含有劇透）

只有故事，沒有情節

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