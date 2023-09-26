【港產新戲劇】演出生命中不能承受的笑：簡評《說笑之人》

黃子華雖以棟篤笑（stand-up comedy）聞名於世，但卻沒有一套以棟篤笑為題材的影視作品，電視劇《棟篤神探》（2004）和電影《棟篤特工》（2008）也不過巧立名目，只有演員的背景與之相關，有笑料而無棟篤。

在棟篤笑發端的英語世界，棟篤笑表演者的心路歷程已被導演循環再用，需加以變化，如長篇連續劇《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel；2017- ），便把故事設於1958年的紐約曼哈頓，以上流猶太女子的婚姻問題為引人的切入點。

至於香港，在子華神獨大的情況下，拍攝歷時三年的電影《說笑之人》（2023）也可算嶄新，雖以主角追逐棟篤笑夢想為主軸，但實質處處穿插父子情。

《說笑的人》既不是賣弄一仆一碌的笑笑小電影，也沒有周星馳式的無厘頭味道，其笑料全在於生活中的尷尬與痛苦，一則不好笑的笑話常被放大，讓觀眾不因笑話本身而笑，倒笑角色在不自信、努力但失敗時的滑稽；二則讓角色在貧窮、疾病和大志未竟的困境中，阿Q般娛己娛人，搞點小幽默。

圖片來源：電影《說笑之人》劇照

「笑片難拍過文藝片啊！」電影中的角色如是說。

的而且確，要引觀眾發笑實在很難，而《說笑的人》的效果可謂見仁見智，尤其敘事常夾雜許多使人出戲的宏大直述（如：「香港人需要棟篤笑嚟度過逆境」、「政府限呢樣限嗰樣……」）、過於直白與重覆的意象（如蛋花粥）以及經不起推敲的情節（如貧窮但不申請政府的全額資助、多年後對母親仍只有單調的掛念深情）。然而，幸好，演員的演技讓《說笑的人》即使不是笑片，也至少是得體的溫情電影。

如映後導演區焯文分享，袁富華和吳肇軒屬「創作型演員」，會發明新的演出方法及按情理脫離劇本框架，而袁富華亦提及他會事先做資料搜集，然後再設計肢體語言。雖未知袁富華參考的素材具體有哪些，但在他的演繹中，能看到《大時代》（1992）裡方進新（劉松仁飾）被丁蟹（鄭少秋飾）打傻後的經典表現，以及《尋人記 II》（2022）裡投訴王安仔的真實反應，至於吳肇軒，則大抵以許多本地棟篤笑藝人為樣版（比如也做過外賣員的Tim Chan？），思考如何以幽默的日常態度轉化受壓的生活。