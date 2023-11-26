【港產新戲劇】當尷尬來臨的時候——從TVB劇《羅密歐與祝英台》看創意

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說到根本，食老本和離地是「大台」在自媒體威脅下必需擺脫的形象，不是表面地文學改編、不斷引用莎士比亞名句就可以。當觀眾看著看著，發現還是那些低俗無聊的性暗示、牽強的查案推理、刻意營造的cp感、猜猜誰是終極boss……便連只為客廳有點聲音而開電視的意慾也冷淡。
「當悲傷來臨的時候，不是單個來的，而是成群結隊的。」莎士比亞如是說，至於爛、尷尬和無聊，也總不會形單隻影。
有關TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》（2023）的初步印象，來自新聞對網上評論的總結，大概關於陳豪和陳茵媺的違和造型以及莎士比亞名句的硬植入之類。從劇名與時代設定看來，這劇一方面取法於《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》（英語：William Shakespeare’s Romeo + Juliet；1996），另一方面注入中國男扮女裝的《梁祝》題材。如此兩個中西故事共置與改寫，並非首創，早有葉偉信導演的電影《朱麗葉與梁山伯》（2000），後有台灣偶像劇《戀愛女王》（2006）定名為《梁山伯與茱麗葉》的片尾曲，而該劇採用相反的名字入題，倒有點煞有介事地避嫌的意味。
理論界有過關於互文性（intertextuality）的討論，其中，茱莉亞．克莉斯蒂娃（Julia Kristeva）認為沒有完全原創的文本，而文本往往是多元互文下的結果，就如魯迅的經典小說〈狂人日記〉（1918）也轉化自俄國作家果戈里的同名小說，當中夾雜更多不可考的借鑑和移用。按此，「抄襲」是必然存在的，問題只在於能否抄得高明。
單從一點片面的觀看經驗，已可深感《羅密歐與祝英台》抄得生硬，創新之處只在於慣用套路的改頭換面，單靠資金和技術來支撐可以出街的形式。（相較之下，香港電視當年的製作，更常有種大學電影學生畢業作品的感覺，既要睇餸食飯，又要用噱頭掩飾眼高手低。）
常言道：「劇本是靈魂。」但偏偏電視劇和電影的製作單位對劇本撰寫的投資往往微不足道，又或讓集體意志與老舊思維扼殺創意，容許劇情遊魂或暴走。比如《羅密歐與祝英台》的開局，又用俯瞰城市的鏡頭切入？然後是駛往市中心的私家車，車內載著表情造作的人……接著是羅家和祝家對坐，虛構的政府的領袖感謝他們納稅，讓城市繁榮穩定，然後說出兩家的「傳統決鬥大賽」已來到第二十屆，請雙方說出用作賭注的地皮。沒錯，是「傳統決鬥大賽」！毫無鋪墊，名號也極為老土，鏡頭立時移往裝作男人但完全不像男人的陳茵媺與御用中風演員的嚴厲對望，要營造對立的緊張氣氛。
看到這位置，為虛構城市格局而用心設計的服裝、場景和動畫特效都無法說服觀眾這大製作可帶來與別不同的新體驗。說到根本，食老本和離地是「大台」在自媒體威脅下必需擺脫的形象，不是表面地文學改編、不斷引用莎士比亞名句就可以。當觀眾看著看著，發現還是那些低俗無聊的性暗示、牽強的查案推理、刻意營造的cp感、猜猜誰是終極boss……便連只為客廳有點聲音而開電視的意慾也冷淡。從平均只17、18點的收視率以及討論區上吹奏者得不到回應看來，觀眾無法從這劇找到因為與別不同而追看的理由。
煲劇多年，無論盲目地捉摸大陸口味而拍出比購買回來的大陸劇差、更難賣出去的作品，還是員工陸續失意離巢卻只偶爾找明星來充撐場面了事的情況，都是不樂見的。反其道而行，黃金時段要重新鍍金、台慶劇要重見功架，大概要先放棄大而追求細節，且重視人才和常理而非大班底、大場面和大題材， 近年較熱門的《香港愛情故事》（2020）、《寶寶大過天》（2021）和《下流上車族》（2022）便是不用鋪張但成功入屋、值得參考的好例子。
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