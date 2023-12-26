【港產新戲劇】化外購為貼地：《社內相親》的港版模式

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從ViuTV再次以盧瀚霆和呂爵安擔綱演出所獲得的成功，可知這種跨國同媒體的在地製作不會因不夠貼近原著而惹來如張愛玲改編電影般常有的罵名（改編張愛玲作品最多的導演許鞍華尤受其害），此外，也可預視更多的改編影視作品將循此模式複製： 新一代明星、chok式表演、貼地幽默、低成本製作、生活向、愛情基調……
香港大學香港研究課程與卑詩大學共研香江計劃於2023年12月14至15日主辦了「理論香港廣東話研討會2023」，當中與影視最相關的演講，包括羅玉華博士細論香港社會寫實電影的回歸與情感、葉淑敏博士生探究邵氏兄弟電影《鐵觀音勇破爆炸黨》（1968）的政治隱喻和胡婉慧博士透析電影的觀演關係及觀眾可能形成的奇觀，其他論題，關於鬼魅與香港記憶（陳永傑博士）、放肆與補償邏輯（梁明暉博士）、江湖沫眾（張政立博士）等，也可觸類旁通，讓人想及香港影視媒體作為文化載件，常在消逝、消失與消亡的邊緣有力地突現在地意識和生命力。
午宴時，學者們談起近來在ViuTV熱播的《社內相親》（2023），說到角色的造型浮誇，（無可否認，盧瀚霆的粉底確實濃厚，加上兩道直眉，讓人想起黑白片時代的電影皇后阮玲玉），支持與反對之聲皆莫衷一是，暗暗呼應該劇的戲謔感和天團Mirror在本地形成的霸權與兩極矛盾。
更值得一提的，是其中一位重量級學者說他只看香港版《社內相親》，沒看韓國原版（原版由同名網路小說改篇，於2022年2月至4月於韓國首映），之前也只看香港版的《大叔的愛》（2021），不看日本原版。箇中原因顯然不在於盲撐「香港製造」，而在於「文化跨越」的需要。
在珠海學院講師楊婧的演講中，曾提及翻譯家尤金．奈達（Eugene A. Nida）的「對等」概念，這裡可援引一下，以助解釋。所謂「對等」，分為「形式對等」和「動態對等」，前者追求直譯，保持原汁原味，後者追求意通，容許意思調整，務使譯文接連另一文化處境的地氣。從運用「動態對等」移譯的港版《社內相親》在香港的正面回響，可見觀眾並不執著於看香港演員在同樣背景下做相同表演、講相同台詞，達致毫無創意可言的「神同步」，而是希望看他們在揣摩後演活香港獨特場景下的社長和社員。
雖然單從第一集，已見港版的動畫特效（如潑出的咖啡）、佈置的場景（如辦公室）和湊數演員的數目（如就職禮時）皆不及原版，但網上評論顯然無意在這些旁枝末節著墨，反而聚焦於演員擦出的火花。再者，港版雖然大體上對韓版的結構與劇情照單全收，但節奏較利落，且夾雜港式幽默，如開局反諷韓劇的ff情節、把廣告主題換成芫茜皮蛋燒賣，還有許多粵語對白，都可見編導賣力構建香港人才能意會的笑點和CP感，難怪非香港的華語觀眾會建議網民只看原版。
引伸思考，從ViuTV再次以盧瀚霆和呂爵安擔綱演出所獲得的成功，可知這種跨國同媒體的在地製作不會因不夠貼近原著而惹來如張愛玲改編電影般常有的罵名（改編張愛玲作品最多的導演許鞍華尤受其害），此外，也可預視更多的改編影視作品將循此模式複製： 新一代明星、chok式表演、貼地幽默、低成本製作、生活向、愛情基調……
正所謂「橋唔怕舊，最緊要受」，《社內相親》本身的相親錯配題材由來已久，雖似乎老土但觀眾入戲之後又往往輕易受落，而從歷史看來，香港曾在1960、70年代有過翻譯西方舞台劇的浪潮，1980、90年代又多見日曲粵詞（經典例子如梅豔芳和陳慧嫻分別主唱的《夕陽之歌》（1989）和《千千闕歌》（1989）皆改編自馬飼野康二的同一首原曲），因此，改編劇絕對能成為主流方向。但說到底，問題也顯而易見，就是二次創作難以外銷，只能困於狹窄的文化內圈。反之，像《無間道》（2002）般被改編為荷李活電影《神鬼無間》（The Departed；2006）的例子雖屬少數，卻是影視製作者在滿足商業邏輯以維生的處境下，更需努力參考的對象。
專題下則文章：
【港產新戲劇】當尷尬來臨的時候——從TVB劇《羅密歐與祝英台》看創意
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