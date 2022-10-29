難解的夢與苦海之詩——讀李顥謙《夢或者無明》的散文詩

我們想讓你知道的是
長久以來，香港的詩集一直無法擠身主流，比較暢銷的文學書籍往往是散文和小說；而《夢或者無明》是李顥謙的第一本詩集，則意味著沒有過往累積的讀者群——由此可見，此書的銷售速度之高代表詩人在短時間內成功凝聚了一群新讀者。
文：譚穎詩@火苗文學工作室
今年五月，李顥謙的詩集《夢或者無明》登上序言書室四月銷售榜第一名，這個消息在香港文學界引起一陣震動。長久以來，香港的詩集一直無法擠身主流，比較暢銷的文學書籍往往是散文和小說；而序言書室雖然不是連鎖書店，但以其老牌獨立書店的身姿聚集了不少文學讀者，它們的每月銷售榜對了解本地文學出版市場也有指標意義。過往高據榜首的，多是哲學和社科書籍；就算是香港文學作品，則多是西西、黃碧雲等擁有穩定讀者群的殿堂級作家。《夢或者無明》既然是李顥謙的第一本詩集，則意味著沒有過往累積的讀者群——由此可見，此書的銷售速度代表詩人在短時間內成功凝聚了一群新讀者。
讀李顥謙的詩集後記和訪問，詩人不只一次提到「跨越」和「連結」。他希望此書能「橫跨文學、時空和經驗的限制，跟他人連結到一種共時性或普遍的情感」[1]、「能夠跨過文類、風格、書寫倫理困境、外界對詩的成見和污名，連結更多的感應者」[2]。「夢或者無明」，書名本身已呈現一種分裂的狀態，而當中的鴻溝，則由詩來跨越。
夢境和現實若即若離，其意義總是難以說清；而《夢或者無明》的詩作可謂相當艱澀，在語言的迷霧中，「連結」將如何可能？然而，若按詩人的提示，以情感連結來切入，將「讀者」身份切換成「感應者」，一切似乎又未必不能。求解不能通往作品核心，反而拋棄按圖索驥的執念，不從中尋找現實中某事某物的對應，則更接近「共時」、「普遍」的狀態。
詩集的最後一輯「夢」收錄十七首散文詩，因體裁獨特而尤其突出。雖然詩人在不同場合皆坦承《夢或者無明》受到商禽《夢或者黎明》一書的啟發，但他的散文詩則令我聯想到另一本書：魯迅的散文詩集《野草》。
寫作的選擇：沉默與發聲
《野草》中收錄的散文詩多以夢為背景，而其私密特質、黑暗底色和絕望的情感，和「夢」這輯詩遙相呼應。李顥謙在這輯詩有直接用同一個詩題創作，也不乏化用同一場境和相似的意象，這或者也會是一種進入《夢或者無明》的蹊徑。最明顯的是〈求乞者〉一詩，致敬魯迅的同名詩作〈求乞者〉，他繼承了一些詩句和用字，但詩人在前人作品的基礎上有所轉化，令情境跳接到當下，意義也更為深化。兩詩有相似的情景：詩人看到一個人比著手勢求乞，內心泛起了對求乞者的憎惡，而又批判自己冷酷無情。魯迅的版本裡，看著求乞者的是「我」，而最終選擇是「沉默」（「我將用無所為和沉默求乞！……／我至少將得到虛無。」[3]）。李顥謙同樣強調自省，但詩中安插了一個看著求乞者的「你」，以較抽離的角度去觀察那個旁觀的詩人。那個「你」就是魯迅。他往後一步，批判了魯迅的選擇：
我就憎惡你覆述時，跟那求乞者如出一轍的手勢。（……）那個隱沒在敘事背後，所謂的布施心。那些居於布施心上，令人作嘔的煩膩、疑心、憎惡。[4]
既然魯迅選擇了沉默，那和「啞的，攤開手，裝著手勢」的求乞者有什麼分別？他也同樣是一個用手勢來表達憎惡的犬儒，只是五十步笑百步罷了。李顥謙的取態更為進取：
你也試試求乞吧。像我一樣，在你寫過的那些毫無意義的詩歌面前，下跪，顫抖，扣喉，搖尾乞憐，慢慢摳出自己那污穢不堪的形狀。[5]
專題下則文章：
請不要框框，不要籠子——讀西西《動物嘉年華》
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。