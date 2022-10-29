難解的夢與苦海之詩——讀李顥謙《夢或者無明》的散文詩

文：譚穎詩@火苗文學工作室

今年五月，李顥謙的詩集《夢或者無明》登上序言書室四月銷售榜第一名，這個消息在香港文學界引起一陣震動。長久以來，香港的詩集一直無法擠身主流，比較暢銷的文學書籍往往是散文和小說；而序言書室雖然不是連鎖書店，但以其老牌獨立書店的身姿聚集了不少文學讀者，它們的每月銷售榜對了解本地文學出版市場也有指標意義。過往高據榜首的，多是哲學和社科書籍；就算是香港文學作品，則多是西西、黃碧雲等擁有穩定讀者群的殿堂級作家。《夢或者無明》既然是李顥謙的第一本詩集，則意味著沒有過往累積的讀者群——由此可見，此書的銷售速度代表詩人在短時間內成功凝聚了一群新讀者。

讀李顥謙的詩集後記和訪問，詩人不只一次提到「跨越」和「連結」。他希望此書能「橫跨文學、時空和經驗的限制，跟他人連結到一種共時性或普遍的情感」[1]、「能夠跨過文類、風格、書寫倫理困境、外界對詩的成見和污名，連結更多的感應者」[2]。「夢或者無明」，書名本身已呈現一種分裂的狀態，而當中的鴻溝，則由詩來跨越。

夢境和現實若即若離，其意義總是難以說清；而《夢或者無明》的詩作可謂相當艱澀，在語言的迷霧中，「連結」將如何可能？然而，若按詩人的提示，以情感連結來切入，將「讀者」身份切換成「感應者」，一切似乎又未必不能。求解不能通往作品核心，反而拋棄按圖索驥的執念，不從中尋找現實中某事某物的對應，則更接近「共時」、「普遍」的狀態。

圖片來源：石磬文化出版社

詩集的最後一輯「夢」收錄十七首散文詩，因體裁獨特而尤其突出。雖然詩人在不同場合皆坦承《夢或者無明》受到商禽《夢或者黎明》一書的啟發，但他的散文詩則令我聯想到另一本書：魯迅的散文詩集《野草》。

寫作的選擇：沉默與發聲

《野草》中收錄的散文詩多以夢為背景，而其私密特質、黑暗底色和絕望的情感，和「夢」這輯詩遙相呼應。李顥謙在這輯詩有直接用同一個詩題創作，也不乏化用同一場境和相似的意象，這或者也會是一種進入《夢或者無明》的蹊徑。最明顯的是〈求乞者〉一詩，致敬魯迅的同名詩作〈求乞者〉，他繼承了一些詩句和用字，但詩人在前人作品的基礎上有所轉化，令情境跳接到當下，意義也更為深化。兩詩有相似的情景：詩人看到一個人比著手勢求乞，內心泛起了對求乞者的憎惡，而又批判自己冷酷無情。魯迅的版本裡，看著求乞者的是「我」，而最終選擇是「沉默」（「我將用無所為和沉默求乞！……／我至少將得到虛無。」[3]）。李顥謙同樣強調自省，但詩中安插了一個看著求乞者的「你」，以較抽離的角度去觀察那個旁觀的詩人。那個「你」就是魯迅。他往後一步，批判了魯迅的選擇：

我就憎惡你覆述時，跟那求乞者如出一轍的手勢。（……）那個隱沒在敘事背後，所謂的布施心。那些居於布施心上，令人作嘔的煩膩、疑心、憎惡。[4]

既然魯迅選擇了沉默，那和「啞的，攤開手，裝著手勢」的求乞者有什麼分別？他也同樣是一個用手勢來表達憎惡的犬儒，只是五十步笑百步罷了。李顥謙的取態更為進取：