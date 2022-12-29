【香港新文學】「小世界」與「大世界」 ——讀西西《我的玩具》

文：黃國軒@火苗文學工作室

香港著名作家西西因心臟衰竭病逝，享年85歲。她一生筆耕不輟，《我城》、《像我這樣一個女子》、《哀悼乳房》、《飛氈》、《西西詩集》等作品都成了香港文學經典；近年除了相繼整理出版多本專欄隨筆和散文集，同時也能交出短篇小說集《石頭與桃花》、長篇小說《欽天監》和詩集《動物嘉年華》等書，可見她的內心世界有多豐富。

大概三個月前，我寫過一篇文章討論西西最新的詩集《動物嘉年華》。這次，我想談談專欄隨筆集《我的玩具》。這本書源於西西自2015年8月起在《明報周刊》所寫的「我的玩具」專欄，直到2019年交由洪範出版社出版。「玩具」不只是物件那麼簡單，還呼喚著我們的內心。這是「玩具」它能吸引每一個人投入其中的原因。不論小孩還是大人，總有愛玩那一面，也總有愛玩的東西。這個「玩」字，真值得「玩味」。

西西在《我的玩具》的〈後記〉中寫道：

陳寧找我替周刊寫專欄，吸引我的，是可以配上彩圖。我想了一下，還有什麼沒寫過呢，有了，玩具。我一直玩玩具，可沒有寫過玩具專欄，當然，過去寫了大半生的專欄，無論什麼主題，其實也只是我的玩具，我玩得很認真。而且，對我來說，玩玩具也是一種學習的過程。設計玩具，好的玩具，本身就是一種創作。我玩的是玩具，但我欣賞的是那種創作的心靈，那是單純的小世界，讓人稍稍離開複雜，而日漸不好玩的大世界。（p.206）

所謂的「小世界」和「大世界」不能只從兒童和大人那樣的年齡層區分，更重要的似乎還在於自由的心靈。我們不難想像，「大世界」是紛亂複雜、僵化而且乏味的，而「小世界」則是美的、單純的，更是有智慧的。也許「玩具」就是從「大世界」通向「小世界」的一條重要媒介。

西西在〈木舍〉中分享了一盒木製玩具，木製的盒子裡有木製的房屋、雞鴨、女孩、衣裙等等。表面上看，它沒甚麼好玩，但是西西說：

選擇玩具，的確是很主觀的事情，我麼，主要是看設計。同樣的題材，同樣的材料，就看有沒有與眾不同的構思，以及遊戲的各種變化。這變化的過程很重要，現成的、既定的就不好了。……設計者顯然花過心思使遊戲活潑起來。（p.122）

西西發現，房屋的屋頂可以拆下，再組合其他東西，變成不合常理的情境。它能引發出玩家的想像力，十分有趣。難怪在文章結尾，西西會從木製玩具中的小女孩、曬衣架和衣服聯想到《百年孤寂》中那個晾衣時被風吹到天空的女孩，並說：「玩具和小說一樣，可以把人帶到遙遠的魔幻的世界」。（p.124）現實世界和想像世界是這麼近又那麼遠，那麼遠又這麼近，透過「玩具」複疊起來。