【香港新文學】於是於是，戲以成詩——讀飲江《於是搬石伏匿匿躲貓貓你沿街看節日的燈飾》

文：劉安廉 @火苗文學工作室

不計兩部中英雙語選集的話，飲江這些年來共出版了三部詩集，而書名就像擴充句子一樣愈來愈長——《於是你沿街看節日的燈飾》（1997）、《於是搬石你沿街看節日的燈飾》（2010），到了這本《於是搬石伏匿匿躲貓貓你沿街看節日的燈飾》（2022），書名一共十九隻字。不難設想、可以期待，之後每部詩集的書名將會繼續延伸。

飲江詩作一向以機智、幽默、好玩見稱。一個詞、一句俚言、一段潮語，在他筆下常常變出不同花樣；至於裝幀方面，此次結集與之前兩本同樣盡見巧思，書中每個「部件」（其中最為有名當數「暫作書票」）滿藏暗碼，手工元素令每本詩集變得獨一無二。飲江、編輯羅樂敏與負責裝幀的原先生於本年三月曾在艺鵠書店舉行兩場詩會，讀詩之餘亦把書中各式「彩蛋」細細道來。

是次「於是」，跟上一本詩集同是「新曲加精選」，收錄詩歌共112首。不少新錄作令人眼前一亮、欣然莞薾。如以下這首〈出門去（沙之書）〉，是詩人為自己七十歲生辰所寫的作品。詩歌起首典故頗多，但不甚阻礙我們理解詩歌，以至感受詩人心境：

人生七十玩泥沙 問題是，跟誰玩？ 邊個跟你玩？ 赫拉克利特 《傳道書》隔壁 那位約伯老先生 老子先生嗎 三十五歲才上幼兒園 （《1984》） 七十歲才捧回大蛋糕

首句中的「玩泥沙」一語雙關，除可按字面解在泥沙中玩耍外，在廣東話形容詞中也有「兒嬉」的意思。來到「古來稀」的年紀，詩人以不同的古人與名著與自己一生聯繫，當中人物包括古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）、受盡苦難卻信仰堅定的約伯、道家始祖言說玄妙的老子，三者生平思想各異，而且同樣不因年紀老邁而失卻魅力。只是，他們或不會是與詩人「玩泥沙」的好玩伴、好對手，更不用說他們不及三位「神仙朋友」會為他花心思慶生了（三個神仙送他／三個願望／三根蠟燭點亮了／願望就會得實現／捧著人生第一個／生日蛋糕）。

詩題中的〈沙之書〉正是阿根廷作家博爾赫斯（Jorge Luis Borges）同名的短篇小說，故事講述一本每次揭頁均不重複、內容無限的古書給主角帶來的奇遇與煩惱。至於《1984》這部家傳戶曉的警世小說，對詩人來說則是他正值35歲的年齡，如今年屆七十，他終於第一次真正慶祝（「七十歲才捧回大蛋糕」）。

但回想童年，那時詩人的願望只是「蹲在沙上⋯⋯玩天下太平」，沒有想過世界的殘酷與紛亂（「以為畫出來了／天下就得太平）。生如微塵，聚散如沙，假如真有神仙，或許也像詩人般貪玩（「都喜歡／玩泥沙」），接着一句「蹲在沙上寫字」獨立成段，並為全詩作結——神仙沙字，眾生命運，或許同樣隨興。孩童出門遊戲，年老歸來動筆，儘管始於玩樂，終卻成就詩意。