【香港新文學】於是於是，戲以成詩——讀飲江《於是搬石伏匿匿躲貓貓你沿街看節日的燈飾》

我們想讓你知道的是
是次詩集，跟上一本詩集同是「新曲加精選」，收錄詩歌共112首。不少新錄作令人眼前一亮、欣然莞薾。當中有些是詩人為自己七十歲生辰所寫的作品。詩歌起首典故頗多，但不甚阻礙我們理解詩歌，以至感受詩人心境。
文：劉安廉 @火苗文學工作室
不計兩部中英雙語選集的話，飲江這些年來共出版了三部詩集，而書名就像擴充句子一樣愈來愈長——《於是你沿街看節日的燈飾》（1997）、《於是搬石你沿街看節日的燈飾》（2010），到了這本《於是搬石伏匿匿躲貓貓你沿街看節日的燈飾》（2022），書名一共十九隻字。不難設想、可以期待，之後每部詩集的書名將會繼續延伸。
飲江詩作一向以機智、幽默、好玩見稱。一個詞、一句俚言、一段潮語，在他筆下常常變出不同花樣；至於裝幀方面，此次結集與之前兩本同樣盡見巧思，書中每個「部件」（其中最為有名當數「暫作書票」）滿藏暗碼，手工元素令每本詩集變得獨一無二。飲江、編輯羅樂敏與負責裝幀的原先生於本年三月曾在艺鵠書店舉行兩場詩會，讀詩之餘亦把書中各式「彩蛋」細細道來。
是次「於是」，跟上一本詩集同是「新曲加精選」，收錄詩歌共112首。不少新錄作令人眼前一亮、欣然莞薾。如以下這首〈出門去（沙之書）〉，是詩人為自己七十歲生辰所寫的作品。詩歌起首典故頗多，但不甚阻礙我們理解詩歌，以至感受詩人心境：
人生七十玩泥沙問題是，跟誰玩？邊個跟你玩？赫拉克利特《傳道書》隔壁那位約伯老先生老子先生嗎三十五歲才上幼兒園（《1984》）七十歲才捧回大蛋糕
首句中的「玩泥沙」一語雙關，除可按字面解在泥沙中玩耍外，在廣東話形容詞中也有「兒嬉」的意思。來到「古來稀」的年紀，詩人以不同的古人與名著與自己一生聯繫，當中人物包括古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）、受盡苦難卻信仰堅定的約伯、道家始祖言說玄妙的老子，三者生平思想各異，而且同樣不因年紀老邁而失卻魅力。只是，他們或不會是與詩人「玩泥沙」的好玩伴、好對手，更不用說他們不及三位「神仙朋友」會為他花心思慶生了（三個神仙送他／三個願望／三根蠟燭點亮了／願望就會得實現／捧著人生第一個／生日蛋糕）。
詩題中的〈沙之書〉正是阿根廷作家博爾赫斯（Jorge Luis Borges）同名的短篇小說，故事講述一本每次揭頁均不重複、內容無限的古書給主角帶來的奇遇與煩惱。至於《1984》這部家傳戶曉的警世小說，對詩人來說則是他正值35歲的年齡，如今年屆七十，他終於第一次真正慶祝（「七十歲才捧回大蛋糕」）。
但回想童年，那時詩人的願望只是「蹲在沙上⋯⋯玩天下太平」，沒有想過世界的殘酷與紛亂（「以為畫出來了／天下就得太平）。生如微塵，聚散如沙，假如真有神仙，或許也像詩人般貪玩（「都喜歡／玩泥沙」），接着一句「蹲在沙上寫字」獨立成段，並為全詩作結——神仙沙字，眾生命運，或許同樣隨興。孩童出門遊戲，年老歸來動筆，儘管始於玩樂，終卻成就詩意。
專題下則文章：
【香港新文學】馬玉江《詩十六首》：一個理想主義者的幻滅與堅持，亂世憂患的生命美學
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。