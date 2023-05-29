【香港新文學】既然無法前行的回溯——讀陳志堅《時間擱淺》

文：許嘉樂@火苗文學工作室

陳志堅的《時間擱淺》是一本以香港城市風貌為軸心的散文集，散文分有兩輯，分別是「塵土之外」以及「記憶的弦」。

「塵土之外」記香港三大區域：港島、九龍和新界的各種面貌，雖然篇幅較短，但已將香港十八區均寫進其中，可謂精緻地記盡了香港值得一記的事物。至於「記憶的弦」，則主要寫他特別鍾情之地，篇幅較長，正因為寫得仔細，讀者可發現他內心更深處的想法和觀點。本書還收錄了他的攝影作品，更具體地呈現他所到之處的歲月痕跡，亦補充了文字無力修築的形象空間。

擱淺本來意味著船入淺水而無法行進，但「時間擱淺」卻意味時光停滯而無法回溯。香港是一個急速轉變的城市，倉促的重建，使很多文物古蹟面臨拆卸，甚至毫無意義地搬遷。

圖片來源：明窗出版社

美利樓就是一座具有維多利亞時期色彩的建築物，以建成時任軍械局長的美利爵士命名。大樓原址位於香港島中環花園道與金鐘道交界，後來遷往赤柱海傍。一座建築物由原址搬到另一處「安置」，猶如將長城搬到嶺南，外表是保留了，但從歷史跟地理的角度，本身便是一件荒謬絕倫的事。在〈南區﹒一覽無餘〉裡作者說到：

大樓已欠缺從前軍營的戒嚴，在和平的日子裡意外地改易為國際成衣店，相比起徒剩外殼的歷史建築，她總算仍舊保存自己的瑰麗，安分地存留下來。

作者似乎安心於大樓保存華麗的外表，但其實當中不無唏噓與感嘆，他補充：

安分，在這個都市裡從來都是奢侈，甚至渾然不覺得它的存在。

何謂「奢侈」？作者暗示著香港古蹟的拆遷改裝，往往只求保留表面，只求「金玉其外」，至於是否「敗絮其中」毫不重要。正如故宮裡開超市，開百貨公司，城市中人其實並不關心。可笑的是，每當有古蹟被拆，香港人紛紛大嘆可惜，但到了古蹟被遷拆，人們在時光暗暗流逝之中，又會忘記了自己曾經的感嘆。香港人彷彿都中了失憶的咒，咒語一代傳到另一代，古物逝去，新樓迎來，而新樓變了古物，古物又再次逝去。漸漸地，香港便成了無根的城市，無法回溯種種過去。