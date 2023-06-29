【香港新文學】五十幅藥水膠布——讀米哈《昨天喝了河豚湯》

我們想讓你知道的是
五十位作家的文學地位無容置喙，筆底文字或未能助他們排厄解難（無論是精神上的、還是生活上的），卻可紓緩我們的若干創痛。閱讀米哈的文字，像是看到五十幅印着作家肖像的藥水膠布，在藥箱中隨時候命，就算無法消除痛源，卻有止血防菌、保護傷口的妙用。
文：劉安廉@火苗文學工作室
《昨天喝了河豚湯》的副標題是「50位作家，50種面對殘酷世界的回應」，大概已點出這部短篇隨筆集的內容與創作目的。五十篇文章結構相若：標題均引錄了作家的說話，不一定是廣為人知的「金句」，而且通常沒列明出處；內容方面則扼要地簡介每位作家的生平、作品，以至他們如何面對人生中的困厄。米哈偶爾亦會分享自己生活上的一些難題或趣事，行文不帶文藝腔，也全沒學究氣。於是，每篇大約1,500的文章，讀起來就有點像網絡短片般，一篇篇的輕易完成——並且無需倍速播放。
五十位作家，無一不是充滿份量。從時間上看，大多生於近現代（約十八世紀以後）至當代（日本俳聖松尾芭蕉僅屬例外——1644年生、1694年卒）；從地域上看，除了歐美、俄國以至拉美的作家，亞洲地區的代表全部來自日本（共10位，佔全書篇幅的五分之一）。我們在驚訝作者驚人的閱讀量與廣闊度之餘，還可掌握作者的若干閱讀喜好。
如此遼闊的文學版圖，對一般讀者（以至筆者）來說，出現「只聞其名，未讀其作」的情況並不出奇。難得的是，作者絕不厚此薄彼，在選材與摘引文本方面更常常別有心思。
例如寫托爾斯泰，文中雖有提及他與家庭的相處，卻沒有陳濫地引用《安娜‧卡列尼娜》的名句「幸福的家庭都是相似，不幸的家庭則各有不幸」，因為文中要探討的，是有關托爾斯泰「偉大」形象的由來與延伸。米哈藉其妻蘇菲亞的控訴，指出這位俄國大文豪較私人（或自私）的一面——「（托爾斯泰）在自傳中宣揚自己如何幫忙鄰人提水⋯⋯卻從未給生病的孩子倒過一杯水喝！」
對托爾斯泰的家人來說，托爾斯泰根本毫不「偉大」；結合他的部分言行，是否稱得上「偉大」，似乎也可商議。米哈提醒我們：「偉大」是要建基於「信仰」之上的，這份信仰「不一定是宗教的，而是一種讓人可以在低谷中堅持下去的力量，也是一種讓人在迷失中找到方向的目標，更是一種讓人在苦難中看見美善的希望。」這麼說來，改以「信念」名之，亦是一樣合適。
說到底，在閱讀托爾斯泰的作品之前，他在文學上的「偉大」與我們不甚相干。文章的結尾說「當你終有一天成為了偉人，可別忘了身邊最親的人。」即使偉大與我們相會無期，即使我們畢生無法讀完一部托爾斯泰，仍然可以履行這段話的後半句。
專題下則文章：
【香港新文學】既然無法前行的回溯——讀陳志堅《時間擱淺》
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