【香港新文學】世界就是一本好玩的雜記——讀林兆榮《訊號山劇院》

文：望凝@火苗文學工作室

一直知道林兆榮是一名俏皮盞鬼的本地藝術家。初次認識他是在一個極多人的社交場合，每人都有一隻酒杯在手上晃呀晃，他被幾個人圍住侃侃而談，說自己那天剛剛學完揸巴士，正擔心考車肥佬。原來笨重的車身要隱，很難，轉彎要留足夠的空間讓車身擺尾，否則滿車乘客立即東歪西倒，阿婆阿公又會整親受傷。說罷雙手半舉到胸前，比擬了一下操控軚盤的動作——於是對他的記憶停留在那刻他模擬揸巴士的狀態，覺得他是一個有趣而且很會說故事的「巴膠」，受一件事所吸引，就直接沉迷到底。

待知道他出書，一直不知道what to expect。到底是什麼類型的書？關於交通網絡嗎？藝術作品集？要知林兆榮涉獵的廣泛，興趣當中還包括大量資料性的城市紀錄，例如彌敦道每間店舖賣什麼、歷年來香港颱風的重要資訊等。朋友故作玄虛，含糊地說以上皆是，是一堆大雜燴。於是，懷著對作者的好奇開始揭書。冷不防，在沒有心理準備之下，一頭投進了他的愛情故事。

五百日前，決家與夏不相往還之後，以為和她的故事已經結束了。

第一部分「訊號山劇院」，作了這個開場白。故事發生在秋涼的十月，注定以一種滯後的情緒回顧夏天。主角應徵了劇院當值經理的工作，這份工作的上一任，正是他的前度，夏。「進入前度的舊公司，坐在她的舊位置，會是怎樣的感覺？」

入職前，主角多少知道訊號山劇院當值經理是一份難頂的工作，待親身上陣，擔任起夏的工作之後，主角亦一樣跌進單調高壓的工作之中，慢慢被周而復始、行屍走肉的日子抹殺其獨特靈活的個性。他只有在下班後抽空胡亂坐車，享受在城市中自由闖盪，才稍為找到呼吸的裂縫。而在漫長的工作時間，唯一寄託就是返回座位，那個曾經屬於夏的位置，回想屬於上一季的記憶，連鍵盤上的秀髮也不忍撥開，因為「看見夏留下的塵埃，就會有一種像夏在身邊的安穩感覺」。

前度在新環境留下的安隱，有部分是以塵埃的形態散落四周，而另一部分，是白紙黑字寫得清楚，那就是夏留下來的《工作日誌》。自從主角找到「上任」留下的工作紀錄之後，熟悉的秀麗筆跡，立即令鬱悶的辦公室出現一片偌大的草原。《日誌》甚至幫助了主角「出貓」，提供了劇院恆常租客的要求和脾氣，和夏的解決方案。「看著她疲弱的字跡，她也許在同一個處境下，做過同一件事。就憑我們曾經如此一致的靈魂，我想夏也曾經用同一方法處理這件事。我想她是支持我這樣做的。」

新工作亦令主角遂漸了解前度以前的工作，重新認識對方面對的一切，恍然領悟到當時大家的關係怎樣漸行漸遠，最終各走各路。「夏和我一起時，原來每天都是這樣過日子，壓力想必和我一樣大。」「夏，一個曾經和我如此接近，如此有趣、睿智的靈魂，被這樣的工作環境洗鍊，變成一板一眼：只求人生所有的事情都在自己的全盤控制之下運作。」